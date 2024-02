Calcio, Vado. Nuova visita al Chittolina per Aldo Spinelli, pomeriggio in rossoblu per l'ex presidente del Genoa

Le voci su un suo impegno all'interno del club della famiglia Tarabotto si sono rincorse con costanza nell'arco dell'ultimo lustro: si è parlato di sponsorizzazioni esterne, Elio Signorelli inoltre per un certo periodo ha assistito con costanza alle partita dei rossoblu (per poi entrare effetivamente nei quadri dirigenziali), fino arrivare alla presenza al Chittolina dello stesso ex presidente del Genoa in tribuna durante alcuni incontri.