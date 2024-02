Ippodromi in Liguria: cosa sapere

In Italia gli sport più seguiti di tutti sono certamente il calcio, la pallavolo, il tennis o il basket. Eppure ci sono tanti altri sport, considerati più di nicchia, che hanno un grande seguito e sono seguiti da tanti appassionati che non si perdono una gara. Come ad esempio il mondo dell’ippica, un universo che in Italia ha un valore di circa tre miliardi di euro sia per quanto riguarda il mondo sportivo che per quello amatoriale, inglobando tutto ciò che concerne l’equitazione, gli sport equestri e la grande passione di tantissimi italiani. D’altronde l'Interesse degli italiani per l'ippica è storia antica. E lo si nota ad esempio dalla presenza di numerosi organi di informazione sulle varie discipline o banalmente anche dal settore delle scommesse su gare ippiche nel nostro Paese. Proprio a questo proposito sono tanti gli impianti sportivi dedicati agli sport equestri presenti nel nostro Paese, ma i maggiori li troviamo certamente in città come Milano (famosissimo quello di San Siro), Roma (come dimenticare quello di Capannelle e di Tor di Quinto) e Napoli (notissimi quelli di Agnano e Aversa). Eppure anche in Liguria c’è uno dei più importanti ippodromi d’Italia: l’Ippodromo dei Fiori. Scopriamo dunque alcune delle principali caratteristiche della struttura.

Ippodromo dei fiori: le principali caratteristiche

Ci sono tanti motivi per cui gli italiani si avvicinano all’ippica. Ci possono essere dei grandi campioni che creano una magia attorno ad un certo sport, come ha fatto il cavallo Varenne che per diversi anni ha vinto i più importanti titoli mondiali di categoria , oppure sono legami romantici attorno alla propria terra. Come l’Ippodromo dei Fiori, l’impianto più importante della Liguria. Esiste dal 1991 e si trova fra l’Aeroporto di Villanova d’Albenga ed il golf di Garlenda, in una grande area ricca di verde a pochi km dalla costa. Solo l’area destinata al pubblico è grande 15mila metri quadri ( su una superficie complessiva di 200mila) e presenta una grande tribuna con gradinate coperte con un’area al centro dell’ippodromo che ha bar, tavola calda, pizzeria, ristorante panoramico e chiosco bar-scuderie. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici della pista da corsa, questa è ovviamente dotata di un efficiente impianto di illuminazione e di una torretta giuria. Attrezzatissima la zona scuderie che conta al suo interno 250 Box, compresi di sellerie, magazzini e aree predisposte per il lavaggio dei cavalli, una tribunetta, ma anche un ufficio anti-doping e un box di isolamento. Per quanto riguarda la pista da corsa invece, questa è lunga mille metri a un metro dalla corda interna. Per quanto riguarda invece la larghezza massima in dirittura d'arrivo, questa è di 24 metri mentre la minima in curva è di 18 m. A dimostrazione della bontà della costruzione dell’impianto e per offrire tutti comfort e i servizi utili a cavalli e fantini, all'interno della pista c’è anche un tracciato di riscaldamento e allenamento la cui lunghezza arriva a circa 600 metri e la cui circonferenza circonda il campo da polo esistente.