Calcio, Carcarese. Saviozzi ammonisce: "Bella giornata di sport, ma dobbiamo essere più attenti" (VIDEO)

“Sono contento che Brovida abbia fatto gol, era importantissimo raddoppiare, però in queste partite dobbiamo stare più attenti perché, come abbiamo visto, possono riaprirsi in un attimo. Non dobbiamo quindi calare l’attenzione e la tensione, per non perdere punti in questo viaggio che stiamo facendo tutti insieme. Avremmo dovuto gestire meglio il doppio vantaggio, è vero siamo stati bravi a sfruttare le palle gol ma siamo stati anche meno determinati rispetto alla scorsa partita a Loano. Ci prendiamo però questi tre punti che sono fondamentali e siamo molto felici. Un risultato che è arrivato in uno stadio bellissimo, è stato emozionante giocare, c’erano tante persone, i bambini del settore giovanile e gli immancabili tifosi che, come sempre, ci ha supportato e per questo li ringrazio. Una gran bella festa”