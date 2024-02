Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria primo round delle semifinali ok per Baia Alassio e Millesimo

Si è disputato ieri sera il primo incontro del girone di semifinale di Coppa Liguria di Prima Categoria.

Il bilancio per le savonesi è stato più che positivo, con il Millesimo e la Baia Alassio Auxilium entrambe vincitrici per 2-1

Le vespe sono riuscite a ribaltare il vantaggio di Faggi per l'Old Boys Rensen maturato nel primo tempo con Abate e Aurellio nel finale di partita, mentre la doppietta di Salvatico ha spianato la strada ai valbormidesi, al Negrotto, contro il San Quirico Burlando.

Le due portacolori sono quindi in pole per il passaggio del turno, in attesa dello scontro diretto.

La classifica: