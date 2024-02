Calcio, Vado. La visita di Spinelli e quelle antiche tentazioni...

Tra le mura del Vado permane un sentimento di prudenza, anche per una sorta di reciproco rispetto istituzionale, ma è indubbio che la presenza di Aldo Spinelli al Ferruccio Chittolina non sia stata del tutto casuale.

Del resto le tempistiche possono apparire casuali, ma per programmare una stagione da vertice (alla Sestri Levante o Alcione, per intendersi), non ci si può ovviamente ridurre a ridosso dell'apertura della campagna trasferimenti. Ecco perchè le prossime settimane saranno cruciali per capire anche quale tipo di evoluzione tecnica potrebbe assumere il Vado. Le opzioni sul piatto del resto sono tre: matenere un budget alto, con la speranza di non avere una schiacciasassi con cui competere, ridurre i costi allestendo una squadra che possa raggiungere una salvezza tranquilla, oppure costruire la corazzata che possa dominare il girone A.