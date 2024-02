Giudice Sportivo, Eccellenza. Altro insulto a un membro della terna, campionato finito per Cavagnaro del Rivasamba

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 18/ 2/2024





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIACOBBE ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE (III INFR)

SCIUTTO MASSIMO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE

CAVAGNARO PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.)

In seguito alla segnalazione di fuoriuscita della palla, da parte di AA, si girava verso di lui e glim urlava un'espressione gravemente irriguardosa ed un'altra di stampo discriminatorio, accompagnandola anche con il gesto delle braccia (art 36 novellato e 28 CGS)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GOTTINGI ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)

Dopo la notifica di un provvedimento di ammonizione a suo carico, si avvicinava ad un avversario e allargando il braccio, lo colpiva al volto, facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)

Infrazione rilevata da parte di un AA

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MURA EDOARDO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BAGNOLI VITTORIO (FORZA E CORAGGIO)

LARCOMBE JOELE (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COLAMOREA MIKI (ANGELO BAIARDO)

BASSO ALESSANDRO (CAIRESE)

SCALA MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MILITE MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)

MEHMETAJ DENIS (PIETRA LIGURE 1956)

GATTULLI GIANLUCA (SERRA RICCO 1971)

PRETI MATTEO (SERRA RICCO 1971)

TRAVERSO DIEGO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

GNECCHI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)

ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

COSTANTINI NICHOLAS (IMPERIA CALCIO SRL)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (VII INFR)

AVELLANO DAVIDE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CARBONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE (III INFR)

PIROZZI JORDI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

RAJA GABRIELE (BUSALLA CALCIO)

ROSSINI JONATHAN (BUSALLA CALCIO)

GRAZIANI GABRIEL (CAIRESE)

SASSARI SAMUELE (CAIRESE)

TURONE FILIPPO RAMON (CAIRESE)

RATTI GIANLUCA (FORZA E CORAGGIO)

MALATESTA FLAVIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

PATERNO DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

TADDEI MAX (TAGGIA)

TRAVELLA LUCA (TAGGIA)

FONTANA FRANCESCO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

PASTORINO LEONARDO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ERROI ALESSIO (BUSALLA CALCIO)

MONTEMAGNO PATRICK (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

TROCINO LORENZO F. (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BENASSI ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BRUZZONE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

FOSSA TOMMASO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PASQUALINO NICOLO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ANIMATO GABRIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BONAVENTURA ROBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

BEN AYECH YOUSSEF (VOLTRESE VULTUR SSDARL)