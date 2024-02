Giudice Sportivo, Prima Categoria. Raffica di multe e le sanzioni arrivano fino a tre mesi

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 10/ 2/2024

SUPERBA CALCIO 2017 - SAN BERNARDINO SOLFERINO

Il G.S.

Dispone

• Di respingere il ricorso di cui trattasi e di incamerare il contributo di cui all'art. 48 del C.G.S.;

• Di assegnare la sconfitta per 0-3, nella gara in questione, alla società SAN BERNARDINO SOLFERINO, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica e all'ammenda di Euro 150,00 (centocinquanta/00), a titolo di prima rinuncia;

• Di infliggere la squalifica per due gare al calciatore BIANCHI Matteo, della società SAN BERNARDINO SOLFERINO, per essere venuto deliberatamente meno, in ragione del proprio ruolo di capitano, ai suoi doveri di coadiuvare l'arbitro ai fini del regolare svolgimento della gara, secondo quanto disposto dalla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio e per aver violato il disposto dell'art. 4, comma 1 del CGS ;

• Di infliggere la sanzione dell'inibizione al Dirigente Responsabile della società SAN BERNARDINO SOLFERINO, Signor DAGNINO Stefano, fino al 04 aprile 2024 per aver violato il disposto dell'art. 4, comma 1 del CGS e per essersi rivolto al ddg in maniera gravemente irriguardosa al momento del suo invito a riprendere la gara, erroneamente sospesa per le ragioni meglio esposte in parte motiva;

gara del 18/ 2/2024

ALBISSOLE 1909 - OLD BOYS RENSEN

Il GS

Dispone la ripetizione della gara in oggetto, in data e luogo da destinarsi. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal ddg nel corso della gara stessa.





GARE DEL 10/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 150,00

SAN BERNARDINO SOLFERINO V.D.G.

UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE SAN BERNARDINO SOLFERINO V.D.G.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 4/2024

DAGNINO STEFANO (SAN BERNARDINO SOLFERINO) V.D.G.





CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BIANCHI MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO) V.D.G.

GARE DEL 14/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SALIS ALESSIO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FIORI MARCO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BARDI ALESSIO (MASONE)

AMMONIZIONE (III INFR)

CRAVIOTTO FILIPPO (MASONE)

MACCIO MIRKO (MASONE)

GARBINI PABLO ANDRES (VADESE CALCIO 2018)

GIANNONE COSIMO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

ESPOSITO CLAUDIO (VADESE CALCIO 2018)

MITU RADU (VADESE CALCIO 2018)

PIU NICCOLO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

RAMPINI OMAR (MASONE)

MARCHI MATTEO (VADESE CALCIO 2018)

GARE DEL 17/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/ 3/2024

GIANELLI PAOLO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DORIGO FEDERICO (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ZUCCHI PAOLO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

BIANCO GIANLUIGI (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

SQUALIFICA PER UNA GARA

MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRUNA ALESSIO (BOLZANETESE VIRTUS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PAPIRI LORENZO (BOLZANETESE VIRTUS)

FRANCHIN DAVIDE (SORI)

MORRA NICOLA (SORI)

ORERO LUCA (SORI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZINO GIOVANNI (ATLETICO QUARTO)

AIELLO DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

DE GIORGI NICOLO (BORGIO VEREZZI)

MORIELLI RICCARDO (MILLESIMO CALCIO)

BOEMI FRANCESCO (PLODIO 1997)

VALENTI NICOLO (PRIARUGGIA G.MORA)

CHILLE ANDREA (ROSSIGLIONESE)

DE GREGORIO GIUSEPPE (ROSSIGLIONESE)

ALVARADO RIVERA GEORDIE (SORI)

LANZI DANIELE (SPORTING CLUB AURORA 1975)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CARBONE ANDREA (APPARIZIONE FC)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO LEVANTE 1930)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BOTTAZZI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

RE ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)

CAPELLO PIETRO (BORGIO VEREZZI)

PISCITELLI FILIPPO (CELLA 1956)

PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)

SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)

LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (III INFR)

BERTACCHINI MATTEO (APPARIZIONE FC)

SIMONASSI ALBERTO (BORGIO VEREZZI)

DI DONATO DAVIDE (CA DE RISSI SG)

ROGGERONE DAVIDE (CELLA 1956)

CUNEO GABRIELE (MARASSI 1965)

VITTORI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

OGGIANU CARNIGLIA ALESSANDRO (MULTEDO LEVANTE 1930)

FINOTTI GABRIELE (PRIARUGGIA G.MORA)

TURINESE MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

ORECCHIA LORENZO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

BORTOLAZZI FILIPPO (SORI)

BONDI GABRIEL (SPERANZA 1912 F.C.)

CAFFERATA SIMONE (SPORTING CLUB AURORA 1975)

FABBRETTI IGOR (SPOTORNESE CALCIO)

FERROTTI GABRIELE (SPOTORNESE CALCIO)

ORCINO MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)

POGGI FRANCESCO (SPOTORNESE CALCIO)

ROSSI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

PIU NICCOLO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

CEPARANO MARCO (APPARIZIONE FC)

GAMBETTA TIZIANO (BORGIO VEREZZI)

PATITUCCI ADRIANO (BORGIO VEREZZI)

ALLOISIO ANDREA (BORGORATTI)

CUTRI SIMONE (CA DE RISSI SG)

TERRIBILE CHRISTIAN (CA DE RISSI SG)

RUFFA GIACOMO (LIDO SQUARE F.B.C.)

SATARIANO RICCARDO (LIDO SQUARE F.B.C.)

FURIO LUCA (MARASSI 1965)

MITRUSHI AURELJAN (MARASSI 1965)

MUZZI MATTEO (MARASSI 1965)

VERDIANI ENRICO (PRIARUGGIA G.MORA)

BURDO FEDERICO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

TERMINI GIANLUCA (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

BERRUTI DANIEL (SPERANZA 1912 F.C.)

SAMBA KARIM (SPERANZA 1912 F.C.)

BRINI GIORGIO (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

TORRE DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

SARPERO MATTEO (BOLZANETESE VIRTUS)

STEGARU RAZVAN IONUT (BORGIO VEREZZI)

MALVANO MATTEO (BORGORATTI)

HAYOUN ZAKARIA (LIDO SQUARE F.B.C.)

SABOR MOHAMED AMINE (LIDO SQUARE F.B.C.)

CAROLI ROBERTO (MARASSI 1965)

SPADACINI STEFANO (MARASSI 1965)

QUINONEZ PORTILLA PATRICIO JAVIER (MILLESIMO CALCIO)

PINNA MATTEO (OLIMPIC 1971)

OLIVERI DANIELE (ROSSIGLIONESE)

PELAGALLI TOMMASO (SPERANZA 1912 F.C.)

OTTONELLO ALESSIO (SPOTORNESE CALCIO)

SARPA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)

GARE DEL 18/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 ALBISSOLE 1909

Per omessa vigilanza e controllo degli accessi in zona riservata a persone non aventi titolo, tanto che, durante i primi 3 minuti di recupero, scoppiava una vera e propria rissa tra circa 15 persone del pubblico che si svolgeva proprio nell'area che conduce agli spogliatoi dell'impianto, dove avvenivano degli scontri ed alcuni soggetti non identificati entravano proprio nell'area spogliatoi, continuando a venire alle mani.

Euro 125,00

VIRTUS SANREMO CALCIO2011

A causa della mancata recinzione della zona per transitare dagli spogliatoi al tdg, tanto che, prima dell'inizio del 2o t, il ddg notava transitare in tale zona delle persone non riconducibili alle società e, quindi, presumibilmente spettatori, per cui per rientrare sul tdg, doveva attendere il passaggio di tali persone. Inoltre, a causa del fatto che la chiave dello spogliatoio del ddg erain comune con la società ospite

Euro 100,00

IRON FOX AMEGLIESE

Per il comportamento dei propri sostenitori che durante il secondo tempo rivolgevano al DDG frasi minacciose.

Euro 75,00 CITTA DI SAVONA

A causa del mancato funzionamento dell'acqua calda in entrambe le docce presenti nello spogliatoio del ddg

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 5/2024

ORCINO DAVIDE (ALBISSOLE 1909)

Durante i festeggiamenti per la segnatura della seconda rete, entrava sul tdg e, mentre correva, avviava una breve discussione con il calciatore avversario, successivamente alla quale lo colpiva con un pugno al volto facendolo cadere a terra e apparentemente provocandogli dolore. Il calciatore avversario, dopo pochi secondi, si rialzava. L'episodio generava la reazione del calciatore colpìto e un successivo diverbio tra dirigenti e calciatori. Espulso, usciva dal rdg e manteneva atteggiamenti di minaccia e insultava i sostenitori avversari. Successivamente nell' arco di pochi minuti degenerava una violenta rissa tra sostenitori di entrambe le squadre, a cui egli partecipava attivamente (sanzione aggravata, per aver reiterato il proprio comportamento al di fuori del rdg, una volta espulso e per aver partecipato ad una rissa tra sostenitori di entrambe le società).

AMMONIZIONE (III INFR)

ORCINO DAVIDE (ALBISSOLE 1909)

AMMONIZIONE (II INFR)

BRESCIA ALESSANDRO (IRON FOX AMEGLIESE)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

CELLA MARIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

A seguito di un ipotetico fallo non concesso alla sua squadra, rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa (art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER DUE GARE

SARPERO CARLO (ALBISSOLE 1909)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TRIVELLONI PAOLO (BOLANESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

OLIVA MAURIZIO (LETIMBRO 1945)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GIUNTA ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (III INFR)

PEREYRA JOSE FRANCISCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

AMMONIZIONE (II INFR)

FREGOSO ALBERTO (COLLI ORTONOVO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BOTTARO FEDERICO (BORGO INCROCIATI)

D ASARO GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

POSSEMATO ANTONIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

In occasione di un parapiglia colpiva un avversario con una manata al volto, senza conseguenze lesive

BATTAGLIA MARCO (OLD BOYS RENSEN)

A seguito di un colpo violento subito da parte di un Dirigente avversario , prima cadeva a terra apparentemente dolorante, in seguito si alzava e reagiva afferrandolo con le braccia e strattonandolo ripetutamente e con forza fino a che non cadevano per terra entrambi, senza conseguenze lesive. Dall'episodio, scaturiva un diverbio generale tra calciatori e dirigenti

LO GAMBINO GERARDO DANIELE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

Protestava per un presunto fallo, urlando platealmente al ddg un'espressione ingiuriosa. Dopo il termine della gara si scusava con il ddg (art. 36 novellato CGS - sanzione attenuata per essersi scusato a fine gara)





SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CASTAGNOLI DAVIDE (BRUGNATO 1955)

MIRAVALLE GIORGIO (OLD BOYS RENSEN)





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PARDI ALBERTO (IRON FOX AMEGLIESE)

CRINO STEFANO (LETIMBRO 1945)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARSIO MANUEL (ALTARESE)

LEGGIO SAMUELE (ARGENTINA ARMA)

PALTRINIERI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

DASCANIO LEONARDO (BOLANESE)

DEL VIGO RUGGERO (BRUGNATO 1955)

VIOLA ANDREA (CORNIGLIANO CALCIO)

PALAGI STEFANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)

NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)

ODDERA ALBERTO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

SIMONI ALDO (RICCO LE RONDINI)

CODDA PAOLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

ARRACHE MOHAMED (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FONJOCK DIVINE (ALBISSOLE 1909)

GALLO MATTEO (ALTARESE)

ALTOSOLE PAOLO (BORGO INCROCIATI)

DI MARTINO ANDREA (BRUGNATO 1955)

BAYI SAMIR ISMAIL (CENGIO)

KHALOUQ SAIF EDDINE (CEPARANA CALCIO)

VALLETTA FRANCESCO (IRON FOX AMEGLIESE)

MOLINARI GIOVANNI (LETIMBRO 1945)

ROSSETTI STEFANO (LETIMBRO 1945)

GARETTO ANDREA (OLD BOYS RENSEN)

PELLEGRINO GILBERTO (ONEGLIA CALCIO)

PARODI FRANCESCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

BARDHI ALFONC (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

GHINI PAOLO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

MENDOZA SANCHEZ ARIEL (RICCO LE RONDINI)

MACHUCA GOMEZ WILSON J. (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

LO GAMBINO GERARDO DANIELE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

DELFINO LUCA (ONEGLIA CALCIO)

MASSA GIACOMO (PANCHINA)

GATTUSO SIMONE (VADINO FOOTBALL CLUB)

LICATA FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BILLI MICHAEL (BOLANESE)

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)

OLIVIERI MATTEO (CENGIO)

PUGLIESE ALESSANDRO (CORNIGLIANESE 1919)

BALDINI MICHELANGELO (IRON FOX AMEGLIESE)

CERONE LUCA (LETIMBRO 1945)

ODONE BARTOLOMEO (MAROLACQUASANTA)

AMMONIZIONE (III INFR)

NEGRONI PAOLO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

LAPPERIER FILIPPO (BOLANESE)

PODENZANA THOMAS (BOLANESE)

VAROSIO LUCA (BORGO INCROCIATI)

APICELLA NICOLO (CITTA DI SAVONA)

CANESSA GIACOMO (COGORNESE)

FOLCO ALESSANDRO (GOLFO DIANESE 1923)

CHIAPPINI FABIO (MAROLACQUASANTA)

MACCIO ENRICO (MASONE)

DE COL IVAN (ONEGLIA CALCIO)

RAFFO NICOLA (PANCHINA)

CALCAGNO GIACOMO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS A. (RICCO LE RONDINI)

DELMONTE TOMMASO (S.FILIPPONERIYEPP ALB.)

BIANCO ANTONIO (VADINO FOOTBALL CLUB)

MASHA JOY (VADINO FOOTBALL CLUB)

MINEO MATTEO (VECCHIAUDACE CAMPOMOR.)

VERCELLI STEFANO (VECCHIAUDACE CAMPOMOR.)

SALKU MATTEO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (II INFR)

FRANCO RICCARDO (AREA CALCIO ANDORA)

ELKAMLI ILIASSE (ARGENTINA ARMA)

DI MARI ANDREA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

PRAINO ERRI (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

PLICANTI ALESSIO (BOLANESE)

ROSSI LORENZO (BOLANESE)

INCARDONA MATTEO (BORGO INCROCIATI)

MOZZACHIODI SAMUELE (BRUGNATO 1955)

ALKURTI BAJRAM (CASTELNOVESE)

RUBERTO COSIMO (CASTELNOVESE)

PALUMBO LUCA (CITTA DI SAVONA)

BIANCARDI DAVIDE (COGORNESE)

MANCUSO SAMUELE (COLLI ORTONOVO)

GUANO NICOLAS (MAROLACQUASANTA)

ROSSI MICHELE (OLD BOYS RENSEN)

COSENTINO TOMMASO (ONEGLIA CALCIO)

PELOSIN CRISTIANO (PANCHINA)

IMERAJ ADOLF (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CHELLA MICHELE (RICCO LE RONDINI)

TEDESCO ALESSANDRO (RICCO LE RONDINI)

LUNGU CONSTANTIN (RIESE)

ACTIS TOMMASO (S.FILIPPONERIYEPP ALB.)

GIGLIO MICHELANGELO (S.FILIPPONERIYEPP ALB.)

BALLABENE ANDREA (SAN BERNARDINO SOLFER.)

BARBIERI RAFFAELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

MIGGIANO DANIELE (VECCHIO CASTAGNA Q.)

PARMA FRANCESCO (VEZZANO 2005)

SPALLANZANI GIANLUIGI (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (I INFR)

INTILI LEONARDO (ALTARESE)

MAXENA FRANCESCO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

EL OMARI HAMZA (BOLANESE)

ROMEI ALESSIO (BORGO INCROCIATI)

PALAGI FILIPPO (COLLI ORTONOVO)

PINACCI UMBERTO (CORNIGLIANO CALCIO)

SCOTTO MATTIA (CORNIGLIANO CALCIO)

RERA FABRIZIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

POZZATO RICCARDO (GOLFO DIANESE 1923)

PRADO ARTEAGA MARIO S. (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

VALIETTI ALBERTO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

CANCIELLO ROBERTO (IRON FOX AMEGLIESE)

POLETTI ALESSIO (MAROLACQUASANTA)

BACCIARELLI DARIO (OSPEDALETTI CALCIO)

CAROGLIO ALESSIO (VECCHIAUDACE CAMPOMOR.)

FATTORI ANDREA (VECCHIO CASTAGNA Q.)

MENDEZ VANEGAS JORGE J. (VIRTUS SANREMO C.2011)

SIMBARI FRANCESCO ANTON (VIRTUS SANREMO C.2011)

TOURE MAMADOU (VIRTUS SANREMO C.2011)