Giudice Sportivo, Promozione: 24 giorcatori sanzionati con almeno un turno, multata la Praese

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 18/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 PRAESE 1945

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che, prima dell'inizio della gara, lanciavano, all'interno del tdg, una lattina vuota di birra e un fumogeno spento verso l'area tecnica della società ospite e facevano esplodere due petardi all'esterno ma in prossimità del rdg, senza conseguenze lesive per coloro all'interno dello stesso. Durante il primo tempo della gara, gli stessi facevano esplodere altri tre petardi e lanciavano altri tre fumogeni spenti all'interno del tdg verso l'area tecnica della società ospite, senza conseguenze lesive. Durante il secondo tempo di gara, gli stessi lanciavano una lattina vuota di birra e un fumogeno spento verso l'area tecnica della società ospite, senza conseguenze lesive (infrazione rilevata da parte di un AA)

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

ARMELLINO FEDERICO (QUILIANO&VALLEGGIA)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA VALMATI

ENRICO (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE (III INFR)

PAGLIA CLAUDIO (PSM RAPALLO)

TORRE ROBERTO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

LUCI MATTEO (CAMPOROSSO)

A gioco fermo, a seguito di un fallo fischiato contro un proprio compagno, si avvicinava al ddg, urlandogli espressioni gravemente irriguardose (art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)

ARZARELLO DARIO (FINALE)

PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

BANCHIERI EDOARDO (PRA F.C.)

BASSO THOMAS (SAN FRANCESCO LOANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SICURO FRANCESCO (CADIMARE CALCIO)

CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

CALVINI GIACOMO (CAMPOROSSO)

SARACCO JACOPO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

SECCO PIETRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

PANNONE ANTONIO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

TUVO GABRIELE (LEVANTO CALCIO)

FALSINI FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

BALLANI NICHOLAS (MAGRA AZZURRI)

JOVANOV GORAN (NEW BRAGNO CALCIO)

NEGRO LORENZO (NEW BRAGNO CALCIO)

RASO ANDREA (PRA F.C.)

BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

BAZZURRO RICCARDO (SESTRESE BOR. 1919)

REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DI VITTORIO ALESSIO (CADIMARE CALCIO)

BOUHRAME AMINE (CANALETTO SEPOR)

OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)

CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AGRIFOGLI SAMUELE (CADIMARE CALCIO)

LODOVICI NICOLO (CAMPOROSSO)

TISSONE ALESSIO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BOGGIO AMERIGO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

LATINI MICHELE (LEGINO 1910)

DEFILIPPI MATTEO (LEVANTO CALCIO)

LAZRI ENRICO (MAGRA AZZURRI)

MERETO NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

OSMAN MAJID (NEW BRAGNO CALCIO)

PEIROTTI MICHELE (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BALLONE LEONARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ZITO FRANCESCO (CAMPOROSSO)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

AMUD NAIN EZEQUIEL (NEW BRAGNO CALCIO)

GJOKA RAMADAN (PRA F.C.)

MARCHELLI LUCA (PRA F.C.)

TOSCANO FLAVIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

ARENA LUIGI (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CANERI LUCA (CADIMARE CALCIO)

LOREFICE RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ALCAMO DANIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CAPPANNELLI MARCO (LEGINO 1910)

FANELLI ALBERTO (QUILIANO&VALLEGGIA)

PARIGI NICOLO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

DE SIMONE ANDREA (SAMPIERDARENESE)

ZANOLI RUBEN (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE (III INFR)

OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)

MANAGO TOMMASO (CAMPOROSSO)

MONDINO DOMINIK (FINALE)

BROSO FRANCESCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

DRAGHICI CRISTIAN (PRAESE 1945)

FEDRI SACHA (SAMPIERDARENESE)

SARPA EMANUELE (SAMPIERDARENESE)

MARRA FERRARI MATTEO (SAN DESIDERIO)

CALCAGNO PAOLO (SAN FRANCESCO LOANO)

CAMERA LORENZO (SESTRESE BOR. 1919)

UNGARO LUCA (SESTRESE BOR. 1919)

SCOGNAMIGLIO CLAUDIO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

SACCO RONNY (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)

MOGGIA SEBASTIANO (LEVANTO CALCIO)

LEONARDI GIOVANNI (LITTLE CLUB JAMES)

MONNI EMMANUELE (NEW BRAGNO CALCIO)

ALBERTONI LUCA (PRAESE 1945)

FAZZINI MICHELE (PSM RAPALLO)

GRIPPO DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)

MORCHIO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

PELLEGATTA ROBERTO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

VIANSON YVES (SAMPIERDARENESE)

SCANO LUCA (SAN DESIDERIO)

LANTERNA JACOPO (TARROS SARZANESE SRL)

PETRICCIOLI DAVIDE (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (I INFR)

MAMONE MICHELE (CAMPOROSSO)

MENACHO GIANLUCA (CANALETTO SEPOR)

GIRIBALDI LUCA (CARCARESE)

FERRARA LEONARDO (LEGINO 1910)

RIZZO SIMONE (NEW BRAGNO CALCIO)

CAMBONE JACOPO (QUILIANO&VALLEGGIA)

SAINO FILIPPO (QUILIANO&VALLEGGIA)

CASTAGNETO FRANCESCO (SAN DESIDERIO)

CHIARABINI MIRKO (SESTRESE BOR. 1919)

RIVIERA THOMAS (TARROS SARZANESE SRL)

STEFANZL ROMAN JAVIER (VALLESCRIVIA 2018)

ZAMPELLA PASQUALE (VENTIMIGLIACALCIO)