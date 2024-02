Calcio. Ufficiale, l'Albissole presenta ricorso contro la ripetizione della gara dontro l'Old Boys Rensen (VIDEO)

Dopo la sentenza del Giudice Sportivo, che ha deciso per la ripetizione della partita tra l'Albissole e l'Old Boys Rensen, è arrivata la presa di posizione della socità ceramista.

Il club presenterà reclamo, chiedendo l'omologazione del 2-0 maturato sul campo.

"La società Albissole 1909 comunica che nella giornata odierna presenterà reclamo alla decisione del Giudice Sportivo riguardo alla gara del 18/2 contro l’Old Boys Rensen .

Nel frattempo le Albissole tengono a sottolineare come il comportamento dei propri calciatori e tesserati, cosi come dei propri supporter, sia stato sempre corretto e rispettoso, tranne per l’episodio dell’esultanza scomposta del dirigente in campo che non aggrediva l’avversario ma semplicemente lo scontrava durante la corsa verso i propri tifosi causandone la caduta senza altre conseguenze .