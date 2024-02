Calcio, Pontelungo. Matteo Favara lancia la volata playoff: "Siamo lì, proviamoci!"

Una vittoria netta e senza fronzoli quella conquista dal Pontelungo nell’ultimo turno di campionato, i granata spazzano via il Quiliano&Valleggia rifilando un sonoro 6 a 1 che rilancia prepotentemente le ambizioni del club del patron Neri. Marquez, Vignola e Guardone mettono in discesa il match, poi è uno scatenato Matteo Favara a rendere il risultato ancora più rotondo con una splendida tripletta in 11 minuti.