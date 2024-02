Calcio, Prima Categoria B. Sabato da prendere con le molle per Città di Savona, Letimbro e Spotornese

Impegni tutti in trasferta, nel pomeriggio, per le formazioni savonesi impegnati nel girone B di Prima Categoria.

A battezzare il programma alle 14:30 sarà la Spotornese, sul terreno del Masone. Un ìmpegno sulla carta complicato per la squadra di mister Dorigo, ma l'obiettivo è continuare a muovere la classifica per mantenere distante la zona più calda della classifica.

Un traguardo a cui mira anche la Letimbro. Non perdere però in casa dell'Old Boys Rensen, oggi pomeriggio, sarà determinante per mantenere un buon gap sugli arenzanesi.

In campo anche il Città di Savona, in un altro scontro diretto, questa volta d'alta classifica. Seppur l'Albissole sia in fuga, superare il Multedo Levante garantirebbe il sorpasso in classifica sui granata di Bazzigalupi, ad oggi secondi in graduatoria.