Judo e Muay Thai, Alassio celebra i trionfi di Giulia Ghiglione e Sasha Mosso

Alassio festeggia nuovamente importanti vittorie nello sport, grazie ai brillanti risultati appena raggiunti nel Judo dall'alassina Giulia Ghiglione e nel Muay Thai da Sasha Mosso.

L'atleta ventenne alassina Giulia Ghiglione ha conquistato ieri la medaglia d'argento nel Judo ai Campionati Internazionali Open di Varsavia, nella categoria fino a 48 chilogrammi: un traguardo importante raggiunto dopo un 2023 di altrettanto grandi risultati per la campionessa, che ha ottenuto il secondo gradino del podio anche a Roma al campionato italiano assoluto e che, con la Nazionale, ha difeso i colori azzurri in diverse tappe dell’European Cup, vincendo due medaglie d’oro e un bronzo. Ottimi risultati per lei anche ai campionati europei, nei quali si è aggiudicata la medaglia di bronzo, e ai Mondiali in Portogallo, dove è arrivata quinta.

Uguale motivo di soddisfazione è anche la vittoria ottenuta dal diciassettenne Sasha Mosso, che – allenato dalla società sportiva Kombat Team di Alassio - ha trionfato ieri ai campionati italiani di Muay Thai. Questo importante risultato arriva ad appena due settimane da un'altra grande vittoria della Kombat Team, ottenuta grazie all'atleta ventiduenne Samuele Iorio, che si è aggiudicato il secondo titolo italiano Wako Pro di kickboxing K1. Entrambi gli atleti della Kombat Team di Alassio sono allenati dal presidente del team e coach Alessandro De Blasi.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Alassio e Consigliere con incarico allo Sport Roberta Zucchinetti dichiara: “In un'unica giornata Alassio festeggia ben due risultati eccellenti ai più alti livelli agonistici, grazie a due giovani atleti che hanno dimostrato tutto il loro talento e la loro determinazione, regalando alla nostra città - che da sempre è impegnata a far sì che lo sport sia protagonista indiscusso della vita dei giovani e delle persone di ogni età - una grande gioia. Congratulazioni vivissime da parte mia e di tutta l'Amministrazione Comunale a questi giovani atleti, ai loro allenatori e alle loro società sportive”.