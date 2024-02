Calcio, Cisano sconfitto dal Pietra B: "Ragazzi impeccabili, ma troppe decisioni arbitrali mi hanno lasciato perplesso"

Non è stata tanto la sconfitta in sè, contro il Pietra Ligure B, ad aver infastidito nell'immediato post partita Rossano Porcella, ma l'evoluzione della gara stessa sotto il profilo della gestione arbitrale.

Il Cisano è stato sconfitto 3-2 nel posticipo di ieri sera, con il primo posto occupato dal Borghetto ormai difficilmente raggiungibile.

"Premesso che l'unico responsabile della sconfitta è il sottoscritto e che i ragazzi sono stati impeccabili, non posso che esprimere il mio rammarico per le scelte intraprese dall'arbitro ieri sera.

Troppi episodi ci lasciano l'amaro in bocca, come la seconda rete arrivata dopo che la palla era uscita di mezzo metro, come segnalato dall'assistente di parte, oppure sul tocco di mano di un giocatore del Pietra in occasione del terzo gol. Un'azione quasi identica ha visto anche noi protagonisti, ma la marcatura nel nostro caso è stata annullata, mentre il gol pietrese è stato convalidato. Perchè? Avevamo realizzato anche il 3-3, annullato dopo quattro secondi di festeggiamenti, Chiudo sottolineando un ultimo dato: in tutta la stagione ci sono state inflitte quattro espulsioni, due ieri sera, ma tutte con il medesimo arbitro. Sarà un caso statistico particolarmente sfortunato?

Da parte nostra però non molliamo, sappiamo che sarà durissima riprendere il Borghetto, ma non dobbiamo lasciare nulla di intentato. Quando la matematica non ci darà più il suo sostegno, allora ci concentreremo sui playoff".