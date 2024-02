Calcio, Imperia. Costantini rilancia immediatamente: "Amareggiati per aver perso senza demeritare, ma questo gruppo saprà ripartire"

La smorfia nel post partita, in attesa degli esami settimanali, non è stata delle migliori.

Bisognerà infatti attendere l’esito strumentale per conoscere l’entità dell’infortunio occorso a Nicholas Costantini al Cesare Brin.

Il regista nerazzurro è infatti uscito anzitempo dalla contesa contro la Cairese, ma lo spirito per la volata finale non è intaccato dal pessimismo.

“A inizio stagione avremmo firmato per essere a +6 sui nostri primi inseguitori a sette giornate dalla fine. Il rammarico resta per gli errori che abbiamo commesso, ma il calcio va così e siamo stati puniti. Fossimo stati dominati avremmo noi per primi fatto i complimenti ai nostri avversari, ma così non è stato e resta tutto l’amaro in bocca del caso.

Il mister saprà però come ricaricare le pile di un gruppo forte e sano, da martedì ripartiremo ancora più cazzuti”.