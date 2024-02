Calcio, Serie D. Respinto il secondo ricorso del Bra sull'Alcione, la capolista mantiene il primato

"La Corte Sportiva d'Appello... nell'udienza tenutasi a seguito del reclamo proposto dalla società A.C. BRA avverso la decisione in merito alla gara Bra-Alcione... uditi l'Avv. Giuseppe Rosati per la reclamante e l'Avv. Cesare Di Cintio per la società Alcione Milano... respinge il reclamo": la decisione è arrivata poco fa e, dunque, dà nuovamente ragione ai milanesi sulla vittoria ottenuta sul campo a Bra e messa nuovamente in discussione dai piemontesi che contestavano la data di nascita dichiarata nella documentazione del giocatore Diop, schierato come under (2005) ma secondo il Bra nato in realtà nel 2002.



L'Alcione è primo a +6 sul Chisola e +10 sul campo, e primo rimane.



LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO III SEZIONE



composta dai Sigg.ri: Patrizio Leozappa - Presidente, Fabio Di Cagno - Vice Presidente, Alberto Urso - Componente (relatore), Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.