Calcio, Speranza. Girgenti soddisfatto della prestazione nonostante la sconfitta: “Ci abbiamo provato con tutto quello che avevamo, è uscita una bella partita giocata alla pari”.

C'è una prestazione dalla quale ripartire per mister Girgenti, nonostante la sconfitta contro l'Albissole.

Le occasioni non sono di certo mancate, sicuramente c'è il rammarico da parte dei padroni di casa per il rigore sbagliato da Cham che avrebbe messo il risultato in parità, e da lì, forse, sarebbe nata un'altra partita.

Il tecnico rossoverde si è congratulato con il mister Sarpero: “L'Albissole è davvero forte, stanno meritando totalmente di essere primi in classifica, hanno legittimato la loro vittoria”.

Sul finale Girgenti si esprime riguardo alla direzione arbitrale: “Per il peso della partita, non credo che il direttore sia stato all'altezza, credo servisse qualcuno di più esperto”.