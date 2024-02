Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. La Solbiatese batte il Saluzzo e vola ai quarti, Imperia eliminata

Continua il cammino della Solbiatese che vola ai quarti di finale di Coppa Italia nazionale, la manifestazione che regalerà alla vincitrice della finale la promozione in serie D (esattamente come avverrà per chi i aggiudicherà i playoff nazionali del campionato di Eccellenza).



Oggi al Chinetti i nerazzurri hanno battuto il Saluzzo 2-0 grazie ai gol della ripresa di Riceputi e Manfrè (leggi QUI la cronaca), ottenendo il pass per il prossimo turno dove troveranno i friuliani del Brian Lignano con andata mercoledì 6 marzo (ore 15) e ritorno mercoledì 13. Ancora da stabilire chi giocherà la prima in casa.

Eliminata quindi l'Imperia, solo il risultato di 0-0 avrebbe permesso ai nerazzurri di Buttu di proseguire la corsa.



Coppa Italia Eccellenza, fase nazionale



Quarti di finale – andata: 6 marzo / ritorno: 13 marzo

Manduria-Paternò, Solbiatese-Brian Lignano, Terracina-Città di Teramo, Terre di Castelli-Atletico BMG.

Semifinali – andata: 20 marzo / ritorno: 3 aprile

Finale: 17 aprile