Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. L'Imperia aspetta Solbiatese - Saluzzo, un solo risultato può premiare i nerazzurri

Chi vince passa, ma in caso di reti bianche a festeggiare sarà la terza incomoda.

Qualsiasi esito rimane aperto a poche ore dal via della partita di Coppa Italia di Eccellenza tra la Solbiatese e il Saluzzo.

Al Chinetti sarà di fatto in palio l'accesso alla fase ad eliminazione diretta, dopo il gironcino interregionale che ha visto coinvolti, i lombardi, i cuneesi e l'Imperia.

Il quadro di giornata è particolarmente semplice: chi vince passa il turno, ma i nerazzurri di Buttu non sono del tutto spacciati dopo i due pareggi in bacheca.

Se in terra varesina non dovessero essere realizzate reti, saranno proprio Giglio e compagni a poter proseguire il cammino, in caso contrario tutte le energie saranno concentrate sul campionato.

La gara inizierà alle ore 15:00.