Calcio. Ponte boccia la Carcarese a scoppio ritardato: "Approccio con il Q&V sbagliato, facciamoci un esame di coscienza"

“Avremmo dovuto approcciare meglio la partita, se non abbiamo la giusta determinazione fin dai primi minuti andiamo in difficoltà. Dopo lo svantaggio iniziale ci abbiamo messo un po’ ad ingranare, ma dal 25’ abbiamo cominciato a giocare e abbiamo avuto diverse occasioni, da lì sono nati i tre gol. I playoff? Sapevamo sarebbe stata una rincorsa complicata, noi ci proveremo fino alla fine. Mancano ancora 7 partite, una più difficile dell’altra, dobbiamo correggere la determinazione con la quale scendere in campo. Domenica prossima ci aspetta il Ventimiglia, squadra molto forte con tante individualità, in primis ci faremo un esame di coscienza, compreso il sottoscritto, poi prepareremo la partita per cercare i tre punti”