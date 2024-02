Calcio, Prima Categoria A. L'Altarese torna subito in campo, stasera il recupero con l'Argentina

L'ampio gap tra l'Altarese e le ultime tre formazioni in graduatoria sta permettendo ai giallorossi di guardare al finale di stagione in relativa serenità, seppur ritrovare zone ddi classifica più prestigiose resti un obiettivo per i valbormidesi.

Stasera, nel recupero ci sarà però l'opportunità di portare a casa una vittoria di prestigio contro l'Argentina Arma, seconda forza del campionato.

I ponentini sono reduci dal pareggio contro l'Ospedaletti, mentre i padroni di casa hanno battuto nel derby valligiano di domenica scorsa il Plodio (3-2).

A dirigere la partita, che si disputerà sul sintetico del "Santuario" sarà Christian Bergonzi di Savona.

Livescore attivo su Svsport.it dalle 20:30.