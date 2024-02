Pallapugno. Il calendario della Sere C, la Don Dagnino apre in casa contro Caraglio

Il campionato di Serie C1 inizierà sabato 20 e domenica 21 aprile: dodici le squadre al via a contendersi le due promozioni in Serie B. L’Ufficio campionati della Fipap ha ufficializzato il calendario della prima fase che si concluderà lunedì 19 agosto. Le prime otto classificate accederanno poi al tabellone finale a eliminazione diretta, mentre l’ultima sarà retrocessa in Serie C2. Quarti di finale, semifinali e finale previste in gare di andata, ritorno con eventuale spareggio. Per quanto riguarda la Coppa Italia, andranno alle semifinali le prime quattro classificate al termine del girone di andata della prima fase del campionato.

Serie C1

Prima giornata

Sabato 20 aprile ore 15 ad Andora: Peq Agri Don Dagnino-Caraglio

Sabato 20 aprile ore 16 a Ceva: Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-Valle Bormida

Sabato 20 aprile ore 18 a San Pietro del Gallo: Scotta Centro Incontri-Prodeo

Domenica 21 aprile ore 15 a Imperia: San Leonardo-AD Albagrafica Ricca

Domenica 21 aprile ore 15 a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Canalese

Domenica 21 aprile ore 15 a Mondovì: Alusic Merlese-Castiati Castagnole



Seconda giornata

Giovedì 25 aprile ore 15 a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Giovedì 25 aprile ore 15 a Canale: Canalese-Scotta Centro Incontri

Sabato 27 aprile ore 15 a Monastero Bormida: Valle Bormida-Alusic Merlese

Sabato 27 aprile ore 15 a Caraglio: Caraglio-San Leonardo

Domenica 28 aprile ore 15 a Ricca: AD Albagrafica Ricca-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva

Lunedì 29 aprile ore 20.30 a Chiusavecchia: Prodeo-Peq Agri Don Dagnino



Terza giornata

Venerdì 3 maggio ore 20.30 a San Pietro del Gallo: Scotta Centro Incontri-Castiati Castagnole

Venerdì 3 maggio ore 20.30 a Canale: Canalese-Prodeo

Sabato 4 maggio ore 15 a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Valle Bormida

Sabato 4 maggio ore 15 a Mondovì: Alusic Merlese-AD Albagrafica Ricca

Domenica 5 maggio ore 15 a Imperia: San Leonardo-Peq Agri Don Dagnino

Lunedì 6 maggio ore 20.30 a Ceva: Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-Caraglio



Quarta giornata

Venerdì 10 maggio ore 20.30 a Caraglio: Caraglio-Alusic Merlese

Domenica 12 maggio ore 15 a Monastero Bormida: Valle Bormida-Scotta Centro Incontri

Domenica 12 maggio ore 15 a Ricca: AD Albagrafica Ricca-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Domenica 12 maggio ore 20.30 a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole-Canalese

Lunedì 13 maggio ore 20.30 a Chiusavecchia: Prodeo-San Leonardo

Lunedì 13 maggio ore 20.30 ad Andora: Peq Agri Don Dagnino-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva



Quinta giornata

Venerdì 17 maggio ore 20.30 a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Caraglio

Venerdì 17 maggio ore 20.30 a San Pietro del Gallo: Scotta Centro Incontri-AD Albagrafica Ricca

Venerdì 17 maggio ore 20.30 a Mondovì: Alusic Merlese-Peq Agri Don Dagnino

Venerdì 17 maggio ore 20.30 a Canale: Canalese-Valle Bormida

Domenica 19 maggio ore 20.30 a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole-Prodeo

Lunedì 20 maggio ore 20.30 a Ceva: Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-San Leonardo



Sesta giornata

Sabato 25 maggio ore 15 a Tavole: Prodeo-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva

Sabato 25 maggio ore 15 a Monastero Bormida: Valle Bormida-Castiati Castagnole

Sabato 25 maggio ore 20.30 a Caraglio: Caraglio-Scotta Centro Incontri

Domenica 26 maggio ore 18.30 a Imperia: San Leonardo-Alusic Merlese

Domenica 26 maggio ore 20.30 ad Andora: Peq Agri Don Dagnino-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Lunedì 27 maggio ore 20.30 a Rocchetta Belbo: AD Albagrafica Ricca-Canalese



Settima giornata

Giovedì 30 maggio ore 20.30 a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole-AD Albagrafica Ricca

Venerdì 31 maggio ore 20.30 a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-San Leonardo

Venerdì 31 maggio ore 20.30 a Monastero Bormida: Valle Bormida-Prodeo

Venerdì 31 maggio ore 20.30 a San Pietro del Gallo: Scotta Centro Incontri-Peq Agri Don Dagnino

Venerdì 31 maggio ore 20.30 a Mondovì: Alusic Merlese-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva

Venerdì 31 maggio ore 20.30 a Canale: Canalese-Caraglio



Ottava giornata

Lunedì 3 giugno ore 21 a Rocchetta Belbo: AD Albagrafica Ricca-Valle Bormida

Lunedì 3 giugno ore 21 a Caraglio: Caraglio-Castiati Castagnole

Martedì 4 giugno ore 21 ad Andora: Peq Agri Don Dagnino-Canalese

Martedì 4 giugno ore 21 a Imperia: San Leonardo-Scotta Centro Incontri

Martedì 4 giugno ore 21 a Ceva: Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Mercoledì 5 giugno ore 21 a Chiusavecchia: Prodeo-Alusic Merlese



Nona giornata

Venerdì 7 giugno ore 21 a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole-Peq Agri Don Dagnino

Venerdì 7 giugno ore 21 a Monastero Bormida: Valle Bormida-Caraglio

Sabato 8 giugno ore 21 a San Pietro del Gallo: Scotta Centro Incontri-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva

Domenica 9 giugno ore 21 a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Alusic Merlese

Domenica 9 giugno ore 21 a Canale: Canalese-San Leonardo

Lunedì 10 giugno ore 21 a Rocchetta Belbo: AD Albagrafica Ricca-Prodeo



Decima giornata

Venerdì 14 giugno ore 21 a Mondovì: Alusic Merlese-Scotta Centro Incontri

Sabato 15 giugno ore 18 a Caraglio: Caraglio-AD Albagrafica Ricca

Domenica 16 giugno ore 16 a Imperia: San Leonardo-Castiati Castagnole

Domenica 16 giugno ore 21 ad Andora: Peq Agri Don Dagnino-Valle Bormida

Domenica 16 giugno ore 21 a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Prodeo

Lunedì 17 giugno ore 21 a Ceva: Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-Canalese



Undicesima giornata

Mercoledì 19 giugno ore 21 a San Pietro del Gallo: Scotta Centro Incontri-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Venerdì 21 giugno ore 21 a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva

Venerdì 21 giugno ore 21 a Monastero Bormida: Valle Bormida-San Leonardo

Venerdì 21 giugno ore 21 a Canale: Canalese-Alusic Merlese

Sabato 22 giugno ore 15 a Tavole: Prodeo-Caraglio

Martedì 25 giugno ore 21 a Rocchetta Belbo: AD Albagrafica Ricca-Peq Agri Don Dagnino



Prima ritorno

Giovedì 27 giugno ore 21 a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole-Alusic Merlese

Venerdì 28 giugno ore 21 a Caraglio: Caraglio-Peq Agri Don Dagnino

Venerdì 28 giugno ore 21 a Canale: Canalese-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Venerdì 28 giugno ore 21 a Monastero Bormida: Valle Bormida-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva

Sabato 29 giugno ore 16 a Tavole: Prodeo-Scotta Centro Incontri

Lunedì 1 luglio ore 21 a Rocchetta Belbo: AD Albagrafica Ricca-San Leonardo



Seconda ritorno

Giovedì 4 luglio ore 21 a Mondovì: Alusic Merlese-Valle Bormida

Giovedì 4 luglio ore 21 a Ceva: Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-AD Albagrafica Ricca

Venerdì 5 luglio ore 21 ad Andora: Peq Agri Don Dagnino-Prodeo

Venerdì 5 luglio ore 21 a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Castiati Castagnole

Venerdì 5 luglio ore 21 a San Pietro del Gallo: Scotta Centro Incontri-Canalese

Domenica 7 luglio ore 17 a Imperia: San Leonardo-Caraglio



Terza ritorno

Lunedì 8 luglio ore 21 a Monastero Bormida: Valle Bormida-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Martedì 9 luglio ore 21 a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole-Scotta Centro Incontri

Martedì 9 luglio ore 21 a Rocchetta Belbo: AD Albagrafica Ricca-Alusic Merlese

Martedì 9 luglio ore 21 a Chiusavecchia: Prodeo-Canalese

Mercoledì 10 luglio ore 21 ad Andora: Peq Agri Don Dagnino-San Leonardo

Mercoledì 10 luglio ore 21 a Caraglio: Caraglio-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva



Quarta ritorno

Sabato 13 luglio ore 21 a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-AD Albagrafica Ricca

Sabato 13 luglio ore 21 a Mondovì: Alusic Merlese-Caraglio

Domenica 14 luglio ore 17 a Imperia: San Leonardo-Prodeo

Lunedì 15 luglio ore 21 a Ceva: Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-Peq Agri Don Dagnino

Lunedì 15 luglio ore 21 a Canale: Canalese-Castiati Castagnole

Lunedì 15 luglio ore 21 a San Pietro del Gallo: Scotta Centro Incontri-Valle Bormida



Quinta ritorno

Venerdì 19 luglio ore 21 a Ricca: AD Albagrafica Ricca-Scotta Centro Incontri

Venerdì 19 luglio ore 21 a Monastero Bormida: Valle Bormida-Canalese

Sabato 20 luglio ore 16 a Tavole: Prodeo-Castiati Castagnole

Sabato 20 luglio ore 21 a Caraglio: Caraglio-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Domenica 21 luglio ore 17 a Imperia: San Leonardo-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva

Domenica 21 luglio ore 21 ad Andora: Peq Agri Don Dagnino-Alusic Merlese



Sesta ritorno

Martedì 23 luglio ore 21 a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole-Valle Bormida

Martedì 23 luglio ore 21 a Canale: Canalese-AD Albagrafica Ricca

Martedì 23 luglio ore 21 a San Pietro del Gallo: Scotta Centro Incontri-Caraglio

Mercoledì 24 luglio ore 21 a Ceva: Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva

Mercoledì 24 luglio ore 21 a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Peq Agri Don Dagnino

Mercoledì 24 luglio ore 21 a Mondovì: Alusic Merlese-San Leonardo



Settima ritorno

Venerdì 26 luglio ore 21 a Caraglio: Caraglio-Canalese

Sabato 27 luglio ore 16 a Tavole: Prodeo-Valle Bormida

Sabato 27 luglio ore 21 ad Andora: Peq Agri Don Dagnino-Scotta Centro Incontri

Domenica 28 luglio ore 17 a Imperia: San Leonardo-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Lunedì 29 luglio ore 21 a Ricca: AD Albagrafica Ricca-Castiati Castagnole

Lunedì 29 luglio ore 21 a Ceva: Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-Alusic Merlese



Ottava ritorno

Giovedì 1 agosto ore 21 a Canale: Canalese-Peq Agri Don Dagnino

Giovedì 1 agosto ore 21 a San Pietro del Gallo: Scotta Centro Incontri-San Leonardo

Giovedì 1 agosto ore 21 a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva

Giovedì 1 agosto ore 21 a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole-Caraglio

Venerdì 2 agosto ore 21 a Mondovì: Alusic Merlese-Prodeo

Venerdì 2 agosto ore 21 a Monastero Bormida: Valle Bormida-AD Albagrafica Ricca



Nona ritorno

Lunedì 5 agosto ore 21 a Mondovì: Alusic Merlese-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Lunedì 5 agosto ore 21 a Caraglio: Caraglio-Valle Bormida

Lunedì 5 agosto ore 21 a Ceva: Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-Scotta Centro Incontri

Lunedì 5 agosto ore 21 a Imperia: San Leonardo-Canalese

Martedì 6 agosto ore 21 ad Andora: Peq Agri Don Dagnino-Castiati Castagnole

Mercoledì 7 agosto ore 21 a Chiusavecchia: Prodeo-AD Albagrafica Ricca



Decima ritorno

Venerdì 9 agosto ore 21 a Monastero Bormida: Valle Bormida-Peq Agri Don Dagnino

Venerdì 9 agosto ore 21 a San Pietro del Gallo: Scotta Centro Incontri-Alusic Merlese

Sabato 10 agosto ore 16 a Tavole: Prodeo-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Domenica 11 agosto ore 21 a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole-San Leonardo

Domenica 11 agosto ore 21 a Canale: Canalese-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva

Lunedì 12 agosto ore 21 a Ricca: AD Albagrafica Ricca-Caraglio



Undicesima ritorno

Lunedì 19 agosto ore 21 a Caraglio: Caraglio-Prodeo

Lunedì 19 agosto ore 21 a Ceva: Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-Castiati Castagnole

Lunedì 19 agosto ore 21 a Imperia: San Leonardo-Valle Bormida

Lunedì 19 agosto ore 21 ad Andora: Peq Agri Don Dagnino-AD Albagrafica Ricca

Lunedì 19 agosto ore 21 a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Scotta Centro Incontri

Lunedì 19 agosto ore 21 a Mondovì: Alusic Merlese-Canalese

CANALESE: Giorgio Battaglino, Alessandro Voglino, Eros Cordero, Filippo Raimondo, Fabrizio Cavagnero, Walter Cavagnero.



CARAGLIO: Mattia Fortunato, Andrea Giubergia, Andrea Dalmasso, Roberto Tomatis, Pietro Saffirio.



CASTIATI CASTAGNOLE: Luca Alossa, Fabio Bertorello, Enrico Musto, Diego Bertorello, Matteo Voglino.



SCOTTA CENTRO INCONTRI: Filippo Rey, Francesco Isaia, Andrea Fantini, Davide Castellotto, Luca Unnia, Roberto Magnaldi.



VETRERIE GIACOSA SPACCIO FACCIA CEVA: Mirco Piccardo, Fabio Rosso, Francesco Bottero, Luca Calcagno, Elia Piccardo.



PEQ AGRI DON DAGNINO: Claudio Gerini, Miky Capato, Albert Capato, Diego Divizia, Alessandro Cardone, Andrea Barra.



OLIO ROI ACQUA SAN BERNARDO IMPERIESE: Daniele Grasso, Ivan Orizio, Mattia Dalocchio, Leonardo Pellegrino, Simone Giordano, Lorenzo Terreno.



ALUSIC MERLESE: Pietro Bovetti, Michele Giampaolo, Nicolò Longo, Mattia Filippi, Gabriele Cabutti, Giorgio Campana.



PRODEO: Tommaso Guasco, Diego Odetto, Alessio Cane, Ludovico Tortonesi, Marco Ameglio.



AD ALBAGRAFICA RICCA: Christian Fantuzzi, Alberto Rissolio, Francesco Castagnotti, Patrick Secco, Alessandro Defabri.



SAN LEONARDO: Christian Di Curzio, Matteo Richermo, Claudio Carli, Claudio Motosso, Simone Dulbecco, Paolo Bracco, Daniele Bracco, Mattia Clozza.



VALLE BORMIDA: Samuele Scarzello, Pietro Macario, Fulvio Cavallotto, Pietro Galliano, Lorenzo Cavallo.



Norme per tutti i campionati

Calendario Serie C1 2024

Regolamento Serie C1 2024

Le squadre di Serie C1