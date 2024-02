Stelle nello Sport. Presentata la 25° edizione con un anno ricco di eventi e attività

Stelle nello Sport compie 25 anni. Un quarto di secolo di passione sportiva al servizio della comunità ligure. Un progetto nato inizialmente per celebrare gli sportivi e, in particolare, promuovere le discipline meno conosciute. Un impegno destinato a crescere, con particolare attenzione al sociale con il crescente sostegno alla Fondazione Gigi Ghirotti ETS, al mondo della Scuola e a cittadini di “tutte le abilità”.

Nato nel 2000 per sostenere e valorizzare lo sport ligure e le sue eccellenze, il progetto Stelle nello Sport promuove anno dopo anno la cultura e i valori dello sport, straordinario fattore educativo e di presidio socio culturale. In questo straordinario percorso, Stelle nello Sport ha organizzato 1.300 eventi, premiato 460 atleti e 225 Società sportive con 175 testimonial e 33.500 spettatori al Galà. Ha coinvolto 104.500 studenti, 3.511 partecipanti al Premio Fotografico e distribuito 133.000 copie dell’Annuario ligure Sport. E ancora ha raccolto 995 cimeli per l’Asta benefica delle Stelle e totalizzato oltre 470.000 euro di fondi destinati alla Fondazione Gigi Ghirotti ed altre importanti cause abbracciate nel corso degli anni (dall’alluvione a Ponte Morandi, dall’emergenza Covid all’ultima iniziativa “Insieme per il Madagascar”). La Festa dello Sport, nel magnifico Parco Olimpico del Porto Antico di Genova, ha fatto “scendere in campo” 1.130.000 persone dal 2009 a oggi.

Tutto è nato dalla voglia di celebrare “tutti gli sport” con pari dignità. La partecipazione è cresciuta ogni anno in modo straordinario. A eleggere gli sportivi del 2023 sono arrivati oltre 180.000 voti. Sui social sono oltre 35.000 fans e followers con 17.500 lettori registrati alla Newsletter ligure dello Sport e oltre 500.000 pagine lette sui portali, ovvero il quotidiano on line www.liguriasport.com e i siti di progetto www.stellenellosport.com e www.sportabilityliguria.it.

Nel 2024, anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport, Stelle nello Sport festeggia il suo speciale compleanno con novità importanti e, ancora una volta, allarga la partecipazione a un crescente numero di atleti, tecnici, dirigenti, studenti e, in generale, a tutte quelle persone che condividono l’idea di Sport quale strumento per migliorare la qualità della vita di uomini e donne di ogni età e abilità. Un impegno quotidiano al fianco di Federazioni e Associazioni sportive, Scuole ed Istituzioni, portato avanti con il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige e le partnership istituzionali con Porto Antico e Camera di Commercio di Genova.

“In 25 anni Stelle nello Sport è riuscita a diventare la principale vetrina di tutto lo sport regionale, dando voce e visibilità alle discipline meno conosciute e raccontando con professionalità, ma al contempo con trasporto emotivo e un pizzico di sano campanilismo, le grandi imprese degli atleti liguri in Italia e nel mondo”, evidenzia Simona Ferro, assessora allo sport della Regione Liguria. “Ormai il movimento sportivo locale e Stelle nello Sport sono entrati in un virtuoso rapporto simbiotico: se è vero che il progetto delle “Stelle” cresce e si amplia grazie ai numeri sempre più importanti che lo sport ligure fa registrare, allo stesso tempo questi successi non sarebbero del tutto possibili senza lo straordinario lavoro di Stelle nello Sport, che negli anni ha permesso a migliaia di liguri di avvicinarsi a nuove discipline e società attraverso eventi, incontri, iniziative benefiche e soprattutto la grande Festa dello Sport organizzata al fianco di Porto Antico Spa. Non è un caso che Stelle nello Sport stia raccontando il percorso di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 e proseguirà questa missione anche nel 2025, quando la Liguria sarà Regione Europea dello Sport”.

“Nell’anno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, “Stelle nello Sport” taglia il traguardo del quarto di secolo, un anniversario importante per una concomitanza che, sono convinta, non essere una semplice coincidenza – afferma l’assessore allo Sport e agli Impianti sportivi del Comune di Genova Alessandra Bianchi – Stelle nello Sport promuove non soltanto le eccellenze agonistiche e l’operato di dirigenti e tecnici della nostra città e della nostra regione ma soprattutto promuove i valori intrinsechi allo Sport, gli stessi che sono alla base anche del nostro progetto come Capitale Europea dello Sport. Al centro il coinvolgimento del mondo della scuola con concorsi, incontri e la partecipazione attiva alla Festa dello Sport al Porto Antico, l’annuale appuntamento diventato ormai immancabile nel nostro calendario sportivo, ma anche l’impegno sociale con il sostegno alla Fondazione Gigi Ghirotti. Senza dimenticare lo SportAbility Day alla Sciorba, una giornata di sport per tutte le abilità che cresce di anno in anno nel segno dell’integrazione, dell’inclusione e dell’accessibilità. Complimenti, quindi, a Stelle Nello Sport per questi 25 anni di impegno e passione nel segno dello Sport, quello con la S maiuscola”.

Al via le votazioni per eleggere gli sportivi liguri dell’anno nelle tradizionali categorie (Rossoblucerchiati, Big, Junior, Green e Società), ma anche il Premio Fotografico Nicali-Iren, il concorso scolastico “Il Bello dello Sport”, gli incontri nelle scuole con i Campioni e gli esperti su temi quali alimentazione, droghe, dipendenze. Appuntamento speciale il 4 aprile a Palazzo Ducale per festeggiare “25 anni di emozioni sportive” nella Charity Night delle Stelle dedicata alla Fondazione Gigi Ghirotti mentre il 23 maggio ci sarà la 25° edizione del Galà delle Stelle ad anticipare tra giornate straordinarie di Festa dello Sport che torna al Porto Antico dal 24 al 26 maggio mentre lo SportAbility Day illuminerà l’impianto polisportivo Sciorba MySport di Genova il 28 settembre. A novembre gli appuntamenti all’interno del Festival Orientamenti e a dicembre il Natale degli Sportivi.

“Stelle nello Sport – sottolinea l’ideatore Michele Corti – vuole essere una vetrina importante per tutte le realtà sportive liguri, ma anche e soprattutto uno strumento per avvicinare i giovani allo sport, favorire integrazione e inclusione attraverso lo sport e rendere sempre più grande la “rete” che ogni anno sostiene in modo significativo la Fondazione Gigi Ghirotti. A tutti i nostri sostenitori e alle associazioni che ci seguono in questo percorso va il nostro ringraziamento. Siamo arrivati a festeggiare un compleanno davvero speciale. In 25 anni abbiamo fatto molta strada a sostegno dello sport ligure e voltarsi indietro oggi è emozionante e al tempo stesso stimolante”.



Il progetto gode del patrocinio di Sport e Salute, Coni e Cip in Liguria, Ufficio scolastico regionale, Unige, Ussi Liguria, Panathlon, Genoa Cfc, Uc Sampdoria e Ac Spezia. Le più prestigiose firme dello sport azzurro e internazionale partecipano all’Asta benefica delle Stelle sulla piattaforma www.memorabid.com/stellenellosport. Ogni settimana tanti cimeli originali e autografati vanno all’asta per la Ghirotti mentre il mondo sportivo ligure partecipa alla maratona benefica grazie alla “Lotteria delle Stelle” con una crociera Msc per 2 persone in palio (www.stellenellosport.com/charity). Obiettivo ambizioso è quello di superare i 45.000 euro donati nel 2023 alla Fondazione presieduta dal Prof. Henriquet.

Stelle nello Sport dedicherà come per tradizione grande attenzione al mondo della scuola, anche grazie alla partnership con Orientamenti. Lo scorso anno sono stati oltre 15.000 gli studenti coinvolti e nel 2024, agli incontri con i Campioni nell’ambito del progetto “Una Classe di Valori” si affiancheranno le “lezioni” su alimentazione, abusi, dipendenze realizzate con il contributo scientifico di Villa Montallegro nell’ambito del filone #piùgustoperlavita. Numerosi sono gli istituti scolastici liguri aderenti al concorso scolastico “Il Bello dello Sport”. Sono 17.000 i moduli distribuiti per consentire agli studenti di raccontare attraverso scritti e disegni cosa rappresenta per loro lo sport.

Il rapporto con l’Ufficio Scolastico Regionale è sempre più stretto. La novità del 2024 è il ritorno de “Il più Veloce della Città”, gara rivolta agli alunni delle classi 3a, 4a e 5a della scuola primaria e alle classi 1 della secondaria di 1a che vivrà il suo atto finale a Villa Gentile il 24 aprile. Sono già numerose le adesioni già registrate per l’Olimpiade delle Scuole che si terrà Venerdì 24 Maggio alla Festa dello Sport, nel Villaggio Sportivo del Porto Antico. Ogni classe potrà sviluppare un proprio percorso di almeno 5 discipline sportive e alla fine tutti vincitori con un premio per ogni studente. Tutti i dettagli dei progetti educational di Stelle nello Sport all’indirizzo www.stellenellosport.com/scuola.

Grazie al prezioso sostegno di Iren Luce Gas e Servizi saranno sostenuti 10 eventi sportivi sul territorio e tre Associazioni con progetti specifici, oltre alla conferma dello “storico” Premio Fotografico Nicali-Iren che ha raccolto nell’ultima edizione 324 scatti con oltre 20.000 interazioni sui social. Prosegue anche l’impegno, al fianco di Amiu, per promuovere il rispetto per l’ambiente con una più efficace raccolta differenziata negli impianti sportivi genovesi. Al termine dello scorso anno sono state premiate tre Associazioni che si sono dimostrate “virtuose” nella gestione del loro impianto: Futsal Club Genova, Associazione Genovese Arcieri e Società Ippica del Bardigiano. Nel 2024 scatta la seconda fase del progetto con il coinvolgimento degli impianti sportivi e di numerosi eventi sul territorio.

“Da 24 anni il nostro progetto mette in rete i protagonisti dello Sport, siano essi atleti, tecnici, dirigenti o ufficiali di gara, per esaltare e promuovere quei valori e quella cultura che sono un bene prezioso, da tutelare e far crescere”, evidenzia Marco Callai, vicepresidente di Stelle nello Sport.