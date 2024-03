Calcio, Ligorna. Domani trasferta ad Albenga per mister Lunardon: "Stagione di altissimo livello per gli ingauni, manteniamo alta la guardia"

Nuovo derby ligure nel Girone A di Serie D per il Ligorna, impegnato allo Stadio Annibale Riva contro l’Albenga. Un solo punto separa le due compagini, con i Biancazzurri reduci dall’eroica vittoria contro l’RG Ticino e i Bianconeri dal successo esterno contro l’Alba.

Qui il commento di Mister Lunardon sulla condizione della squadra e sull’avversaria di giornata: «La vittoria nell'ultimo weekend, ottenuta in quelle condizioni e contro un avversario di qualità, ha dimostrato il carattere e la determinazione di questo gruppo. Nonostante le due sconfitte precedenti abbiamo mantenuto il focus e la nostra unità, elementi decisivi per la vittoria. Ora guardiamo con il massimo rispetto alla sfida contro l'Albenga, una squadra che sta facendo un campionato di altissimo livello. Una partita che rappresenta un'importante occasione per noi, non solo per bissare il successo di domenica scorsa ma anche per riprendere inequivocabilmente il percorso. Non dobbiamo abbassare la guardia».