Calcio, Prima Categoria B. La Vadese vince ancora, reti bianche tra Spotornese e Multedo, 4-1 dell'Olimpic alla Priamar

E' finita con quasi mezz'ora di ritardo il programma del Girone B di Prima Categoria.

Le forti piogge che stanno coinvolgendo la provincia di Savona, a macchia di leopardo, hanno costretto all'interruzione provvisoria il match Juniores tra il Legino e la Superba, posticipando a catena anche il via di Spotornese - Multedo Levante, terminata con il risultato di 0-0.

Nel pomeriggio ancora un successo per la Vadese, con i gol in serie di Salis (rigore), Martino e la punizione di Ninivaggi.

Nel post partita l'intero gruppo azzurrogranata ha festeggiato la nascita di Alice, terzogenita di Cosimo Giannone.

Nulla da fare, infine, per la Priamar, superata 4-1 dall'Olimpic. Tripletta per Gatto e gol di Pesenti per i genovesi, di Cella la rete del momentaneo pareggio rossoblu.

La classifica: