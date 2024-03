Calcio, Città di Savona. Biffi contento per la prestazione nonostante il campo non fosse nelle condizioni adatte: “Abbiamo avuto l'abilità di andare in vantaggio, gran gol di Rapetti”

La partita è stata sospesa al 23' del primo tempo causa maltempo, nonostante ciò il Città di Savona, poco prima (19'), ha trovato il gol con l'incornata di Rapetti su assist di Beani.





Mister Biffi è intervenuto così riguardo la sospensione della gara: “Ritengo sia stata giusta la decisione presa dalla direttrice di gara di sospendere il match, perché non si poteva giocare in queste condizioni, era diventata una partita di pallanuoto”.

Contro la Rossiglionese, la squadra biancoblu aveva perso su un campo che era nelle medesime condizioni climatiche: “A Rossiglione avevamo perso una partita del genere, secondo me è giusto rinviare quando non ci sono le condizioni adeguate per poter disputare il match”.