Il Pietra Ligure nelle ultime stagioni ha spesso dimostrato di avere la capacità di individuare giocatori utili alla propria causa nonostante provenissero da categorie inferiori rispetto a quella biancoceleste.

Una delle ultime scoperte porte il nome di Eraldo Lufi, difensore classe 1999 ex Golfo Dianese. Gara dopo gara il centrale sta acquisendo sempre più sicurezza, come dimostrato ieri pomeriggio di fronte a un reparto offensivo competitivo come quello dell'Angelo Baiardo.