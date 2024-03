Grondona Title Sponsor della Family Run

L’azienda dolciaria di Pontedecimo sarà ancora una volta Title Sponsor della Family Run, la corsa- camminata non competitiva di 3 Km aperta a bambini, adulti e animali domestici, che per la prima volta percorrerà anche la Sopraelevata genovese. Un appuntamento da non perdere per godere di un panorama davvero superbo della città.

Grondona, inoltre, arricchirà il pacco gara dell’evento -che comprende oltre la Family Run anche la Corrigenova (13 Km) e la Mezza Maratona (21,095 Km)- con le sue specialità dolciarie, così apprezzate dai partecipanti, che quest’anno si annunciano ancora più numerosi rispetto al passato.

Gli organizzatori della MdG si aspettano infatti oltre 10.000 iscritti ai 3 eventi in programma, a conferma di un trend di crescita del 50% in rapporto all’edizione 2023.

“Siamo una famiglia impegnata da oltre 200 anni a promuovere le eccellenze del territorio. La Mezza di Genova, per bellezza del percorso e professionalità dell’organizzazione, è una di queste e per noi è un motivo d’orgoglio esserci”.

Questo il commento di Francesco Grondona, Amministratore Delegato dell’azienda di Genova Pontedecimo.