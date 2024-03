Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Vincere per ipotecare la finale, alle 20:00 c'è Millesimo - Baia Alassio Auxilium

Torna la Coppa Liguria di Prima Categoria e lo fa con una sfida tutta savonese, seppur tra due team agli antipodi della nostra provincia.

Alle 20:00 il Millesimo ospiterà infatti la Baia Alassio per la sfida valida per la seconda giornata del girone di semifinale.

Una partita che di fatto vale quasi come a uno spareggio per accedere alla finalissima, dato che le squadre di Macchia e di Sardo sono appaiate in vetta con tre punti.