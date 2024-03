Si percepisce in maniera palese nel tono di voce di Andrea Bortolazzi, amministratore delegato della Sanremese, il rimpianto per non aver raccolto punti utili dalla gara del Chittolina da parte dei biancazzurri.

Per il dirigente matuziano, i ragazzi di mister Gori avrebbero meritato di raccogliere l'intera posta in palio, in un contesto meteo e di formazione non certo ideale.