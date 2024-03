Calcio, Turbo Carcarese contro il Ventimiglia. Croce: "Siamo stati spietati!" (VIDEO)

“Portare a casa questa partita era davvero fondamentale. Il meteo non ha aiutato, ma dopo l’interruzione siamo entrati in campo spietati, ho visto una voglia di vincere che dobbiamo avere tutte le domeniche. Rigore e gol? Sono molto contento, dopo un periodo in cui non avevo giocato tanto, ci tenevo molto a rispondere presente sul campo, come ho sempre cercato di fare. L’umore nello spogliatoio al momento è molto alto, è normale quando si vince, però sappiamo che basta poco per cadere di nuovo, quindi pensiamo partita dopo partita. Domenica avremo un’altra gara molto importante, sappiamo di non poter sbagliare, da qui alla fine saranno tutte battaglie, ma sappiamo anche quanto valiamo. Con il Finale mi aspetto una partita tosta”