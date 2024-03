Giudice Sportivo, Serie D. L'Albenga perde Nesci per un turno, Donaggio e Codutti del Vado entrano in diffida

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D





GARE DEL 3/ 3/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

ASSOCIAZIONE CALCIO BRA - DERTHONA FBC 1908 A.S.D.

Il Giudice Sportivo, considerato che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall'Arbitro al termine del primo tempo per impraticabilità del terreno di gioco, rimette gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza in ordine alla prosecuzione della rimanente parte di gara.

GARE DEL 2/ 3/2024

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PACCIAROTTI PAOLO (CITTA DI VARESE S.R.L.)

Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PALAZZOLO NICOLO (CITTA DI VARESE S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) FACCIOLI DIEGO (CHIERI) BENACQUISTA LUCA (CITTA DI VARESE S.R.L.)

GARE DEL 3/ 3/2024

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 800,00

AVC VOGHERESE 1919 Per avere propri sostenitori inveito nei confronti della Terna Arbitrale rivolgendo espressioni offensive e minacciose.

Euro 500,00

ALBENGA UNIONE SPORTIVA

Per avere consentito, non chiudendo completamente il cancello di separazione tra il terreno di gioco e la tribuna centrale, l'ingresso al recinto di gioco di persone non identificate ma chiaramente riconducibile alla società, non creando tuttavia alcun disordine.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MOLLUSO MARCO (AVC VOGHERESE 1919)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

USARDI LUCA (AVC VOGHERESE 1919)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GIRAUDO FEDERICO (ALBA CALCIO)

BREGLIANO SIMONE (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

NESCI ANDREA (ALBENGA UNIONE SPORTIVA)

OCCHIPINTI EMANUELE LUCA (AVC VOGHERESE 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PALLADINI ALESSIO (PINEROLO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARBAGIOVANNI AMEDEO FRNCESCO (ALBA CALCIO)

DI STEFANO DAVIDE (ALBENGA UNIONE SPORTIVA)

DE ANGELIS DURANTE ROBERTO (AVC VOGHERESE 1919)

BIANCHI NICCOLO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

CONTI GIORDANO (SANREMESE CALCIO S.R.L

CODUTTI LORENZO (VADO)

DONAGGIO LUCA (VADO)