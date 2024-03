Imperia, Garibbo felice per il gol nel 3-2 sull'Arenzano: "Mi porta bene giocare contro mister Corradi" (Video)

Una volta di più, con delle variabili che potevano rappresentare un handicap, è venuta fuori la forza del gruppo dell'Imperia, che si lascia subito alle spalle la sconfitta di Cairo e, in rimonta su un campo tutto sommato praticabile ma appesantito dalla pioggia, riesce ad avere la meglio dell'Arenzano. Il cammino verso il grande traguardo prosegue per i nerazzurri di Buttu.

Luca Garibbo

Il vantaggio degli ospiti ha un po' destabilizzato ma poi la squadra è stata brava a trovare il bandolo della matassa, come sottolinea bomber Lenny Castagna, anche grazie a un eurogol di Luca Garibbo, contentissimo per la rete che ha, di fatto, deciso il match.

Per il centrocampista porta bene giocare contro mister Corradi, a cui segnò un'altra rete in passato, forse anche più bella di quella messa a segno in questa partita.

Lenny Castagna