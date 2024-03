Vela, Campionato Intercircoli 2024: sabato il briefing, domenica le prime regate

Domenica prossima prende il via la 33a edizione del Campionato Intercircoli, tradizionale appuntamento dedicato alla vela d'Altura. Sono iscritti una cinquantina di equipaggi, pronti a gareggiare nelle classi J24, Regata/Crociera, Gran Crociera, Libera (metrica no Spi) e incontrarsi sabato pomeriggio alle 17 per il briefing programmato presso la LNI Sestri Ponente.

Le regate si svolgeranno in zona Bravo, a ponente della Lanterna salvo per l’ultima prova (e l’eventuale recupero del giorno successivo) consistente in una regata costiera nelle acque antistanti Boccadasse e punta Chiappa.

Per favorire la partecipazione di equipaggi del Levante, è prevista la messa a disposizione (nei limiti delle disponibilità dei circoli organizzatori) di posti barca gratuiti per la durata del Campionato. Dopo la prima tappa del 10 marzo, si tornerà in acqua sabato 23 e domenica 24 marzo, sabato 6 e domenica 7 aprile, sabato 20 aprile con eventuale recupero nella giornata successiva. La premiazione si terra sabato 27 aprile quando verranno anche assegnati il Trofeo Assonautica, il Trofeo ILVA 2024 e il Trofeo Intercircoli. Saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna classe e il primo classificato overall di ciascun raggruppamento.



Il Campionato, patrocinato da I-Zona FIV, Assonautica e Uvai, è organizzato dal Comitato Intercircoli, composto da ben 12 circoli nautici che condividono la passione per la Vela e per il Mare collaborando all’organizzazione dell’evento attraverso l’impiego di mezzi e risorse umane per garantire la massima sicurezza. Parliamo di Associazione Nautica Sportiva Dilettantistica, ASD Pesca e Vela “il Pontile”, ASD Pesca e Nautica “Dipendenti ENEL”, LNI Genova Sestri Ponente, Polisportiva Circolo Autorità Portuale. Soc. Ass, ASPER (Associazione Sportiva Pesca e Ricerca), Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, Circolo Nautico “Il Mandraccio”, Circolo Nautico “L. RUM” A.S.D, LNI Genova Centro, Circolo Nautico ILVA A.S.D. e Club Vela Pegli. Gli sponsor sono Assonautica, Mostes e Digielle insieme agli artigiani Maurizio Buffa e Fabio Amato.