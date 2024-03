Calcio, Eccellenza. Nuova max iriduzione della squalifica in Corte di Appello: lo stop di Cavagnaro passa da 10 a 4 giornate

Dopo i casi Puddu e Halaj la Corte d'Appello ha provveduto a ridurre in maniera drastica anche la terza squalifica comminata in queste giornate da parte del giudice sportivo.

Protagonista Pietro Cavagnaro, giocatore del Rivasamba, che si è visto ridurre il numero di giornate di stop da 10 a 4.

Nel dispositivo non sono presenti le motivazioni del provvedimento, ma verosimilmente i termini rivolti all'arbitro da discriminatori sono stati "declassati" a ingiuriosi.

La sentenza:

La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria accoglie il reclamo presentato dalla società A.S.D. Rivasamba H.C.A. e in riforma riduce da 10 a 4 gare effettive la squalifica nei confronti del calciatore Pietro CAVAGNARO. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.