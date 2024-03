Calcio. Frenatona Ceriale, ma Sansalone plaude comunque il gruppo: "Abbiamo dei giocatori consapevoli e intelligenti"

La Prima Squadra cade in occasione della trasferta a Camporosso: gli imperiesi vincono 3-1 nonostante la partita fosse stata riaperta dalla rete di Marco Giguet. Il direttore sportivo Pietro Sansalone ha raccontato del confronto avuto ad inizio settimana con il gruppo squadra.

“Per l’ennesima volta devo dire che sono orgoglioso di questi ragazzi – racconta il ds-. Questo è un gruppo di lavoro fantastico composto da giocatori intelligenti, che hanno la consapevolezza di questo mese di difficoltà che hanno avuto. Raccogliere un punto solo e subire dodici gol non fa venire bene neanche le cose più semplici, facendoci perdere le partite anche alla prima occasione. C’è la voglia di riprendersi immediatamente dalla prossima gara in casa e poi nel derby con il Pontelungo, mettendo in campo dal primo minuto grande determinazione per uscire da questo periodo negativo che durante l’anno ci può stare“.

“Vista la giovane età della squadra e il percorso di crescita che è stato fatto, è un peccato rovinarlo con questo tipo di prestazioni. I ragazzi e la società vogliono una chiusura del campionato in crescendo. Sono sicuro che già dal Legino ci sarà un approccio diverso e voglia di rivalsa“, conclude Sansalone.