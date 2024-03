Calcio, Tornei Estivi. Anche il sindaco Tomatis attende il Trofeo Città di Albenga: "Un torneo che sta assumento sempre più prestigio"

Mentre i campionati dilettantistici si avviano alle rispettive fasi decisive, prende il via ufficialmente, con la pubblicazione della nuova locandina, il conto alla rovescia per l'ormai sempre più atteso ed acclamato Trofeo Città di Albenga.

Le 22 compagini che si affronteranno nelle serate estive sembrano già essere pronte a dare battaglia e tentare di spodestare Ferrara Costruzioni, campione in carica.

Quest'anno il torneo prevede un’ ulteriore crescita qualitativa visto l'aumento del punteggio e la possibilità dell'undicesimo cartellino a disposizione delle squadre.

Sono attesi i migliori giocatori dei campionati Liguri e il solito seguito di pubblico che rende il torneo ormai unico.

"Ormai è forte - spiegano gli organizzatori - l'aiuto dei nostri sponsor, indispensabili per la riuscita della manifestazione, come forte é l'ospitalità della società San Filippo Neri Yepp Albenga, senza dimenticare la disponibilità nei nostri confronti del Comune e dell’Amministrazione Tomatis.

Non resta che rimanere sintonizzati per le date ufficiali, per gli spoiler su chi comporrà le squadre che si sfideranno e per tutti gli aggiornamenti su questo torneo e su quelli che presto presenteremo:

Campioni di una notte 22 Giugno Stadio Riva

Dagli 11 metri 13 luglio Stadio Riva".

Aggiunge il consigliere Raiko Radiuk: “Si deve sempre ringraziare chi dedica il proprio tempo ai sani valori dello sport. Il calcio funge da linguaggio universale, capace di unire le persone al di là delle barriere linguistiche, culturali e sociali.

Faccio i miei migliori complimenti agli organizzatori e un imbocca al lupo a tutte le squadre!”

Il sindaco Riccardo Tomatis: “Il Trofeo Città di Albenga è giunto alla sua terza edizione e sta acquisendo sempre più prestigio grazie all’impegno degli organizzatori che, con serietà e credendo fermamente nei valori dello sport, hanno deciso di portare avanti questa bella iniziativa sportiva.

Lo sport è importantissimo dal punto di vista della salute, dello svago e del divertimento, come mezzo di aggregazione e condivisione, come strumento per l’integrazione e l’inclusività e molto altro. Attraverso lo sport si veicolano messaggi importanti come il rispetto dell’avversario e delle regole, fondamentali specialmente al giorno d’oggi.

Per questo crediamo molto in tutte le iniziative sportive e come Amministrazione le sosteniamo e continueremo a farlo”.





www.torneiestivialbenga.it