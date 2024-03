Giudice Sportivo, Prima Categoria: le sanzioni nei cinque gironi regionali

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 3/ 3/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

ARGENTINA ARMA - POLISPORTIVA SANREMO 2000

Il G.S. Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta che la gara non si è potuta disputare per impraticabilità del tdg P.Q.M Dispone la ripetizione della stessa in data ed ora da destinarsi.

gara del 3/ 3/2024 CITTA DI SAVONA - SPERANZA 1912 F.C.

Il G.S.

• Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta chela gara è stata sospesa al 23'minuto del 1o t, sul risultato di 1-0 a favore della società CITTA' DI SAVONA a causa di sopravvenuta impraticabilità del tdg, quando il gioco era fermo per battere un calcio di punizione a favore della società CITTA' DI SAVONA a circa 2 mt. dalla linea laterale, lato tribuna, all'altezza della linea dell'area di rigore

P.Q.M.

Dispone:

• La continuazione della gara in questione, in data da destinarsi, a partire dal minuto della sospensione e con ripresa di gioco correlata alla situazione in essere al momento della sospensione stessa. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal ddg fino al momento della sospensione della gara in questione

GARE DEL 28/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GALLO MATTEO (ALTARESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

ROTOLO CARMELO KEVIN (ARGENTINA ARMA)

AMMONIZIONE (II INFR)

VALLE PIETRO (ALTARESE)

AMBESI ELIA (ARGENTINA ARMA)

AMMONIZIONE (I INFR)

PERVERSI WILLIAM (ALTARESE)

GARE DEL 2/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GHIO LUCA (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARRALE GIANLUCA (BORGORATTI)

AMMONIZIONE (I INFR)

RUTIGLIANO CLAUDIO (BORGORATTI)

SCALA ALFIO (CA DE RISSI SG)

PELUFFO MASSIMO (SPOTORNESE CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PERCIVALE MATTEO (MARASSI 1965)

MUKAJ BREJDI (MULTEDO LEVANTE 1930)

PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)

CODDA PAOLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MUCAJ MARIO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOERO LUCA (CA DE RISSI SG)

SEMINO RICCARDO (CELLA 1956)

CUNEO GABRIELE (MARASSI 1965)

BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BACIGALUPO GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BARRANCA FABIO (SPOTORNESE CALCIO)

SCALAMERA RICCARDO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MANGANO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

PESCE FEDERICO (BOLZANETESE VIRTUS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI DATO EMANUELE (BORGORATTI)

CARTA SIMONE (OLIMPIC 1971)

FERRARO DIEGO (OLIMPIC 1971)

BARBIERI RAFFAELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

VIO ENRICO (SUPERBA CALCIO 2017)

BURGIO SARDELLA ANDREA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PAPIRI LORENZO (BOLZANETESE VIRTUS)

PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

MORELLI GIOVANNI (MULTEDO LEVANTE 1930)

PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)

CELLA ALESSANDRO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

SALIS ALESSIO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (III INFR)

DUMAN GRANYA TOMMY (ATLETICO QUARTO)

DONATI FRANCO (BARGAGLI SAN SIRO)

BALBI MARCO (BOLZANETESE VIRTUS)

MAZZOTTI SAMUEL (BORGORATTI)

RIOTTI DANIEL LEON (BORGORATTI)

BECCIU DAVIDE (CA DE RISSI SG)

URSO ANDREA (CA DE RISSI SG)

TRAVAGLINI LUCA (CELLA 1956)

FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PARODI MAURIZIO (MARASSI 1965)

ROSSI MICHELE (OLD BOYS RENSEN)

LAMONICA MIRAGLIO L. (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

BARONI FILIPPO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BERTULESSI ANDREA (SUPERBA CALCIO 2017)

PELOSI JOSEPH (SUPERBA CALCIO 2017)

NINIVAGGI LORENZO (VADESE CALCIO 2018)

FERRADA DIMITRI (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

RICORDINI MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

FENOGLIO FEDERICO (BARGAGLI SAN SIRO)

BOULAKCHOUR ILYASS (BOLZANETESE VIRTUS)

PORCILE LORENZO FRANCO (BORGORATTI)

MAZZINO GIACOMO (COGORNESE)

TAGLIAVIA PIERFRANCESCO (COGORNESE)

CAROLI ROBERTO (MARASSI 1965)

CHIASTRA FEDERICO (OLD BOYS RENSEN)

PAINI GIANLUCA (OLD BOYS RENSEN)

PAINI SIMONE (OLD BOYS RENSEN)

COLOMBINO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)

OTTONELLO LUCA (SPOTORNESE CALCIO)

OTTOGALLI DAVIDE (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (I INFR)

BATOCCHIONI EMANUELE (ATLETICO QUARTO)

TORRE ALESSANDRO LUCA (BORGORATTI)

BARABINO FILIPPO CARLO (CA DE RISSI SG)

BARRETO ALVAREZ J. (CA DE RISSI SG)

ROSSETTI GIULIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

SCIACCALUGA GIOVANNI (FOLLO FOOTBALL CLUB)

RAIOLA DAVIDE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

GARE DEL 3/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (III INFR)

RUFFA MASSIMO (LIDO SQUARE F.B.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

SEMERIA PAOLO (GOLFO DIANESE 1923)

AMMONIZIONE (I INFR)

FEROLETO ANDREA (VADINO FOOTBALL CLUB)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

BOTTARO FEDERICO (BORGO INCROCIATI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CORRADO MARCO (SANTERENZINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NOTARO ROSOLINO (PRIARUGGIA G.MORA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MESSINA GAETANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (III INFR)

CAVANNA LUCA (MASONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

PEDRETTI IVANO (MAROLACQUASANTA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PUGLIESE ALESSANDRO (CORNIGLIANESE 1919)

Durante una mass confrontation, prendeva per il collo un avversario, senza conseguenze lesive.

TRUCCO MATTIA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

Durante una mass confrontation, prendeva per il collo un avversario, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

NDOJ RONALDO (LIDO SQUARE F.B.C.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TERMINELLO ALESSANDRO (CEPARANA CALCIO)

PICASSO SANDRO RICARDO (RIESE)

BIANCO MICHAEL (VADINO FOOTBALL CLUB)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MASCARDI CESARE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CANTONI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

FONJOCK DIVINE (ALBISSOLE 1909)

ALTOSOLE PAOLO (BORGO INCROCIATI)

DIOUF DANE (CASTELNOVESE)

FAVASULI JACOPO (CASTELNOVESE)

BAYI SAMIR ISMAIL (CENGIO)

GALLESIO ANDREA (CENGIO)

CODA ANDREA (IRON FOX AMEGLIESE)

VALLETTA FRANCESCO (IRON FOX AMEGLIESE)

CRINO STEFANO (LETIMBRO 1945)

CIANCI ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)

SAVERIO BONOZO FREDDY ANDERSON (POLIS. PIEVE LIGURE)

MENDOZA SANCHEZ ARIEL (RICCO LE RONDINI)

MOSCATELLI MICHELE (SANTERENZINA)

COSTA MATTEO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CARBONE ANDREA (APPARIZIONE FC)

SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)

ROSSINI LEONARDO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CERRUTI ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

CASTRUCCIO MATTEO (ARCOLA GARIBALDINA)

TORRENGO ANDREA (BORGIO VEREZZI)

BACIGALUPO MATTIA (CALVARESE 1923)

DONDERO EDOARDO (CALVARESE 1923)

TRAVERSARO LORENZO (CASARZA LIGURE)

NARDINI SAMUELE (CASTELNOVESE)

RUBERTO COSIMO (CASTELNOVESE)

FRICIA ALESSIO (IRON FOX AMEGLIESE)

CASTELLANOTTI DAVIDE (MAROLACQUASANTA)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)

BARONI FABIO (MASONE) CRAVIOTTO FILIPPO (MASONE)

SALKU MATTEO (VEZZANO 2005)

ABAYOMI OLALEYE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)

OLIVIERI MATTEO (CENGIO)

GABRIELE SIMONE (SANTERENZINA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MOLLO GIANFELICE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

BERTAGNA FILIPPO (CASARZA LIGURE)

SIVORI FILIPPO (CASTELNOVESE)

BOVE MICHELANGELO (MILLESIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

POLANI MANUEL (BRUGNATO 1955)

PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

VINDIGNI ALESSIO (GOLFO DIANESE 1923)

MANCA FLAVIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (III INFR)

BRUZZONE FRANCESCO (ALBISSOLE 1909)

INCORVAIA GABRIELE (ALBISSOLE 1909)

PIOMBO ALESSIO (ALBISSOLE 1909)

INCARDONA MATTEO (BORGO INCROCIATI)

VOLPI DARIO (CASTELNOVESE)

EBOLI ALESSIO MICHELE (CENGIO)

GIORGETTI ALAIN (CENGIO)

IRIANA HARRISON OSAREM (CENGIO)

TIOLI ANDREA (COLLI ORTONOVO)

ABBADUTO MICHAEL (CORNIGLIANESE 1919)

NUTI RICCARDO (F.C.LAVAGNA 2.0)

TINKIANO FELIX (GOLFO DIANESE 1923)

BORGHETTI MICHELE (IRON FOX AMEGLIESE)

PARDI ALBERTO (IRON FOX AMEGLIESE)

CARUSO ALESSIO (LIDO SQUARE F.B.C.)

SECCAFEN ROBERTO (MILLESIMO CALCIO)

GARRONE FRANCESCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

BRUZZONE ANDREA (RIESE)

VENTRIGLIA MICHELE (RIESE)

PASTORINO ANDREA (ROSSIGLIONESE)

BALLABENE ANDREA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

DI MONTE ALESSIO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

MANGIATORDI DAVIDE (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

CANNIZZARO ALESSIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

RICCIARDI LUCA (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (II INFR)

MANFREDI NICOLA (ARCOLA GARIBALDINA)

ESPOSITO FRANCESCO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

MARACCI NICOLO (BOLANESE)

LUFRANO GIANLUCA (BRUGNATO 1955)

MACCIONE MARCO (CEPARANA CALCIO)

POZZATO RICCARDO (GOLFO DIANESE 1923)

FEDORYSHYN VLADYSLAV (IRON FOX AMEGLIESE)

TORRA GENTIAN (MILLESIMO CALCIO)

SIBERIE RICHMAR SIMON S. (OSPEDALETTI CALCIO)

PASSALACQUA PAOLO L (POLIS. PIEVE LIGURE)

MARRA EMANUELE (PRIARUGGIA G.MORA)

PITTELLA THOMAS FILIPPO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

CORRADO SAMUELE (SANTERENZINA)

STROMBOLO NICOLO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

BONARA SIMONE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

RIVERA LUCA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

BONGIORNI DIEGO (VEZZANO 2005)

DALHOUMI BASSEM (VEZZANO 2005)

MENDEZ VANEGAS JORGE J. (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

SIMBARI FRANCESCO ANTON (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (I INFR)

GUARNA SAMUELE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

GALIANO MANUEL (ALBISSOLE 1909)

RIILLO STEFANO (ARCOLA GARIBALDINA)

VELAJ LOREN (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

TERRIBILE FRANCESCO (BRUGNATO 1955)

BIANCO ALESSIO (CENGIO)

LUISI NELSON GUIDO (IRON FOX AMEGLIESE)

TONINI MICHELE (IRON FOX AMEGLIESE)

ALRIQEEE MAHMOUD M. (LIDO SQUARE F.B.C.)

DIANTI FABIO (LIDO SQUARE F.B.C.)

FERRI MICHAEL (MILLESIMO CALCIO)

COPELLO MANUEL (SPORTING CLUB AURORA 1975)

REBORA MARCO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

ZANETTI ZENO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)