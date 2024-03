Prima categoria. Golfodianese in bianco contro il Vadino, ma c'è un rientro contro l'Andora. Vindigni: "Mancato il 'pugno di ferro' nelle conclusioni'

Il punto conquistato contro il Vadino è un’importante iniezione di fiducia per la Golfodianese in vista della sfida contro l’Andora, squadra sicuramente di esperienza per una partita che si preannuncia per vari aspetti impegnativa.

Vi sono quindi i presupposti per uno scontro interessante, tra due squadre con caratteristiche opposte che cercheranno nella prossima giornata di campionato di portare a casa il migliore risultato.