Consigli pratici per arredare sala da pranzo e soggiorno insieme

Accade sempre più spesso di avere nelle moderne abitazioni zone open space in cui coesistono insieme diverse stanze della casa. L’esempio più comune è avere un’unica stanza per soggiorno e sala da pranzo.

La sfida in questi casi è riuscire ad avere un arredamento che crei una separazione netta ma armonica all’interno della stanza per poter sfruttare al massimo la funzionalità di ogni spazio senza sacrificare lo stile.

L’importanza del colore

Laè il primo passo per dare un carattere incisivo all’ambiente. Inoltre le molteplici sfumature che si possono creare partendo dalla tonalità scelta permettono di separare a livello visivo il salotto dalla sala da pranzo.

Le soluzioni più consigliate dagli esperti di interior design sono due: scegliere per le pareti una tonalità di colore simile ma con sfumature diverse, oppure scegliere di valorizzare solo una parete del salotto dipingendola con un colore in netto contrasto con il resto della stanza.

L’arte di creare pareti con i complementi d’arredo

Un piccolo trucco molto utile per chi desidera delimitare gli spazi tra soggiorno e sala da pranzo in modo originale è quello di

Un esempio di arredi utili a questo scopo sono le librerie e i divani. Una bella libreria alta o basso con una doppia facciata è ideale per creare un divisorio senza rubare luminosità e freschezza alla stanza. Mentre il divano posizionato in modo strategico con la parte posteriore rivolta verso il tavolo e la sala da pranzo aiuta a definire i confini dei due spazi.

La giusta illuminazione

L’illuminazione ha un ruolo importante per creare nell’ambiente un’atmosfera rilassante e confortevole. In caso di ambienti condivisi è fondamentale utilizzare i. Lesono ideali per essere posizionate. Tavolo e sedie infatti prediligono una posizione in una zona luminosa. Mentre per ilil consiglio è quello dicome lampade da terra, ideali per un angolo lettura, o applique di design.