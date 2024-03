Calcio, Carcarese. Ponte vuole continuità dopo il 6-1 al Ventimiglia: "Gara sontuosa con i frontalieri, ma attenzione ai giallorossi in ripresa" (VIDEO)

I ragazzi sono entrati in campo con la determinazione giusta e hanno fatto un primo tempo sontuoso, nonostante il maltempo. Hanno costruito tantissimo, abbiamo avuto altre 5 occasioni nitide oltre i 4 gol. Domenica scorsa la partita non era stata approcciata nel modo giusto, abbiamo lavorato in settimana e sapevano che avremmo affrontato un avversario importante, a ragazzi negli spogliatoi ho detto le solite cose, il resto lo hanno fatto loro. Prima della sosta per il temporale eravamo sull’1-1, siamo stati fermi una ventina di minuti e poi sono rientrati in campo con una grande voglia di giocare e di vincere. Domenica prossima ci aspetta un’altra partita difficile, il Finale è una squadra in ripresa, dovremo essere bravi da martedì a preparare al meglio la trasferta”