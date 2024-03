Resta di fatto una sede vacante quella della Nolese, dopo la separazione con mister Gerardo Magalino.

I biancorossi si affideranno infatti a una commissione tecnica interna per la partita in calendario contro il Sassello.

Nessun nuovo allenatore quindi a strettissimo giro di posta, in attesa di capire come risponderà la squadra domenica prossima in casa dei valligiani.