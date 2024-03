Allerta Meteo: arriva il livello arancione sul ponente ligure

L'allerta meteo emanata poco fa da Arpal arriva al livello arancione per la giornata di domani, domenica 10 marzo.

Il programma delle partite non subirà quindi variazioni d'ufficio (da valutare solo Riva Ligure - Pietra Ligure B), dato che, tolto l'anticipo del girone A di Seconda Categoria, non sono previste altre gare nella fascia oraria interessata.

Nel pomeriggio di domani è infatti attesa un temporaneo miglioramento. Resta da valutare se Arpal allungherà o meno il livello di allerta: in questo caso non sono esclusi contraccolpi sul programma dilettantistico.

Quel che è certo è che i campi si presenteranno particolarmente pesanti su tutto il comprensorio

Le previsioni per domenica:

Piogge diffuse moderate o forti, alta probabilità di temporali forti, cumulate elevate. Neve oltre 1200-1500 m su A, in locale calo a 700-800 m su D in mattinata, solo sulle cime a Levante in calo a 1200 1400 a fine evento. In mattinata fenomeni in attenuazione da Ponente, in seguito residua instabilità con possibili rovesci/temporali specie su BC la sera e bassa probabilità di fenomeni forti. Venti meridionali forti (50-60 km/su AD), di burrasca (60-70 km/h) su BCE (raffiche oltre 100-120 km/h sui crinali). Mareggiate per onda da Sud/Sudest.

Ecco la scansione oraria:

Zona A (Ponente): Allerta gialla dalle 20:00 di oggi, sabato 9 marzo.

Allerta arancione sui bacini medi e grandi a partire dalle 00:00 fino alle 13:00 di domani, domenica 10 marzo; sui bacini piccoli gialla fino alle 13:00 di domani.

Zona B (Centro): allerta gialla dalle 00:00 fino alle 13:00 di domani, domenica 10 marzo.

Zona C (Levante): allerta gialla sui bacini piccoli e medi dalle 3:00 alle 12:00 di domani, domenica 10 marzo; sui bacini grandi gialla dalle 6:00 alle 16:00 di domani.

Zona D (Versanti Padani di Ponente): allerta gialla dalle 00:00 alle 12:00 di domani, domenica 10 marzo.

Zona E (Versanti Padani di Levante): allerta gialla sui bacini piccoli e medi dalle 00:00 alle 12:00 di domani, domenica 10 marzo.

Ulteriori valutazioni nella giornata di domani con le nuove uscite modellistiche