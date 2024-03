Le radio del Gruppo Babboleo sono media partner della Mezza Di Genova

Dal 1976 Radio Babboleo è la radio di Genova e della Liguria, che accompagna, ogni giorno, migliaia di ascoltatori con musica, informazione libera e puntuale e un pizzico di leggerezza, insieme alle altre due emittenti del Gruppo: Babboleo Suono, la radio ligure ‘60 ‘70 ‘80 e Babboleo LAB, la radio del tempo presente, interamente dedicata all’esplorazione dei nuovi orizzonti musicali.

Essere sempre accanto ai nostri ascoltatori, sostenere e promuovere gli eventi più importanti sul territorio ligure, sono valori profondamente legati alla storia dell’emittente locale più ascoltata in Liguria da quasi 50 anni.

Ascolta le Radio del Gruppo Babboleo In FM, in DAB e in streaming sull’app e sul sito babboleo.it.