Football Americano. I Pirates all'arrembaggio sui Daemons, finisce 44-0

Ancora una vittoria convincente per i Pirates di Coach Alfredo Giuso Delalba. Il team albi-savonese si impone per 44 a 0 sulla giovane formazione lombarda. I ragazzi di Coach Pietro Marotta erano attesi al riscatto dopo la brutta sconfitta alla prima di campionato, ma contro i pirati la differenza fisica e la maggior esperienza dei liguri si e’ fatta sentire. I demoni erano scesi in Liguria con un roster nutrito (64) e con almeno una ventina di elementi nati tra il 2004 e il 2007. Questo per il futuro giochera’ sicuramente a loro favore e l’esperienza che stanno facendo affrontando questo campionato, li rendera’ piu forti.

La pioggia dei giorni scorsi finalmente da una tregua e le squadre scendono in campo . Sono i Pirates pronti a ricevere l’ovale dai Daemons. Parte bene la difesa lombarda che blocca la offense ligure. Altrettanto fa la difesa pirata “ The Black Wall” che non fa muovere palla ai demoni. Palla alla offense ligure ed e’ il #1 Federico Burato che con una corsa, entra in end zone segnando e aggiudicandosi il premio della Famiglia Cottarella per i primi punti sul tabellone. #2 Stefano Raffaelli trasforma. Da questo momento diventa un monologo pirata mentre i demoni non riescono, se non in qualche rara occasione , a impensierire i pirati. La successione delle mete continua con 2 td’s pass lanciati da #1 Federico Burato per #87 Filippo Fiammenghi, #22 Andrea Fiammenghi e un td pass lanciato dal #12 Niccolo’ Arnaldi per #11 Ismail Lamamra, due mete su corse di #3 Giacomo Querzola e #44 il veterano Davide Leoni. Anche la difesa va a tabellone con la safety da 2 punti del # 45 Riccardo Mazzi . Tutte le mete sono state trasformate dal #2 Stefano Raffaelli.

MVP Natpower H #1 Federico Burato, miglior giocatore Defense # 2 Stefano Raffaelli .

Ora una settimana di riposo per poi affrontare Domenica 24 Marzo alle ore 15,30, sempre al Pirates Field di Luceto, la sorpresa del campionato appaiata in testa alla classifica con i Pirates con 2 vinte e zero perse, i sorprendenti Reapers Torino di Coach Riccardo Merola il cui buon lavoro sta dando i suoi frutti.