Anche la Serie C2 ha il proprio calendario, varati i Gironi A e B

PALLAPUGNO L’Ufficio campionati della Fipap ha pubblicato il calendario di Serie C2. Le 17 squadre al via sono state divise in due gironi: Alta Langa, Benese, Bormidese A, Neivese, Pro Paschese, Ricca, San Biagio, Subalcuneo e Virtus Langhe nel Girone A; Augusto Manzo, Bormidese B, Caraglio, Monticellese, Peveragno, Pieve di Teco, Pompeianese, Speb nel Girone B.

Prima fase con gare di andata e ritorno. Al termine le prime otto squadre classificate di ogni girone accederanno al tabellone finale a eliminazione diretta: ottavi di finale in gara unica sul campo della squadra miglior classificata della prima fase, mentre quarti di finale, semifinali e finale si giocheranno con andata, ritorno ed eventuale spareggio. La vincente sarà promossa in Serie C1.

Per quanto riguarda la Coppa Italia saranno ammesse direttamente alla finale le prime classificate di ciascun girone al termine della prima fase del campionato. La finale si giocherà domenica 25 agosto, alle 16.30, a Monastero Bormida.



SERIE C2 GIRONE A

Prima giornata

Giovedì 25 aprile ore 15 a Bene Vagienna: Benese-Pro Paschese

Giovedì 25 aprile ore 15 a Ricca: Ricca-Bormidese A

Sabato 27 aprile ore 15 a Dogliani: Virtus Langhe-San Biagio

Domenica 28 aprile ore 15 a Cuneo: Subalcuneo-Alta Langa

Riposa: Neivese



Seconda giornata

Giovedì 2 maggio ore 20.30 a Cuneo: Subalcuneo-Benese

Venerdì 3 maggio ore 20.30 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Alta Langa

Venerdì 3 maggio ore 20.30 a Neive: Neivese-Ricca

Sabato 4 maggio ore 16 a Bormida: Bormidese A-Virtus Langhe

Riposa: Pro Paschese



Terza giornata

Giovedì 9 maggio ore 20.30 a Cuneo: Subalcuneo-Pro Paschese

Sabato 11 maggio ore 15 a Dogliani: Virtus Langhe-Neivese

Sabato 11 maggio ore 15 a Bene Vagienna: Benese-San Biagio

Sabato 11 maggio ore 20.30 a Bosia: Alta Langa-Bormidese A

Riposa: Ricca



Quarta giornata

Giovedì 16 maggio ore 20.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca

Venerdì 17 maggio ore 20.30 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Subalcuneo

Venerdì 17 maggio ore 20.30 a Neive: Neivese-Alta Langa

Domenica 19 maggio ore 16 a Bormida: Bormidese A-Benese

Riposa: Virtus Langhe



Quinta giornata

Giovedì 23 maggio ore 20.30 a Dogliani: Virtus Langhe-Ricca

Giovedì 23 maggio ore 20.30 a Bene Vagienna: Benese-Neivese

Giovedì 23 maggio ore 20.30 a Cuneo: Subalcuneo-Bormidese A

Venerdì 24 maggio ore 20.30 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Pro Paschese

Riposa: Alta Langa



Sesta giornata

Mercoledì 29 maggio ore 20.30 a Bormida: Bormidese A-San Biagio

Mercoledì 29 maggio ore 20.30 a Ricca: Ricca-Alta Langa

Giovedì 30 maggio ore 20.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Virtus Langhe

Venerdì 31 maggio ore 20.30 a Neive: Neivese-Subalcuneo

Riposa: Benese



Settima giornata

Domenica 2 giugno ore 21 a Bormida: Bormidese A-Pro Paschese

Lunedì 3 giugno ore 21 a Bene Vagienna: Benese-Ricca

Martedì 4 giugno ore 21 a Bosia: Alta Langa-Virtus Langhe

Martedì 4 giugno ore 21 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Neivese

Riposa: Subalcuneo



Ottava giornata

Giovedì 6 giugno ore 21 a Ricca: Ricca-Subalcuneo

Sabato 8 giugno ore 21 a Bosia: Alta Langa-Pro Paschese

Sabato 8 giugno ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Benese

Sabato 8 giugno ore 21 a Neive: Neivese-Bormidese A

Riposa: San Biagio



Nona giornata

Mercoledì 12 giugno ore 21 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Ricca

Giovedì 13 giugno ore 21 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Neivese

Giovedì 13 giugno ore 21 a Cuneo: Subalcuneo-Virtus Langhe

Domenica 16 giugno ore 21 a Bene Vagienna: Benese-Alta Langa

Riposa: Bormidese A



Prima ritorno

Giovedì 20 giugno ore 21 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Benese

Venerdì 21 giugno ore 21 a Bosia: Alta Langa-Subalcuneo

Sabato 22 giugno ore 21 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Virtus Langhe

Sabato 22 giugno ore 21 a Bormida: Bormidese A-Ricca

Riposa: Neivese



Seconda ritorno

Giovedì 27 giugno ore 21 a Ricca: Ricca-Neivese

Giovedì 27 giugno ore 21 a Bene Vagienna: Benese-Subalcuneo

Venerdì 28 giugno ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Bormidese A

Domenica 30 giugno ore 21 a Bosia: Alta Langa-San Biagio

Riposa: Pro Paschese



Terza ritorno

Mercoledì 3 luglio ore 21 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Subalcuneo

Venerdì 5 luglio ore 21 a Bormida: Bormidese A-Alta Langa

Venerdì 5 luglio ore 21 a Neive: Neivese-Virtus Langhe

Sabato 6 luglio ore 21 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Benese

Riposa: Ricca



Quarta ritorno

Giovedì 11 luglio ore 21 a Cuneo: Subalcuneo-San Biagio

Venerdì 12 luglio ore 21 a Ricca: Ricca-Pro Paschese

Venerdì 12 luglio ore 21 a Bene Vagienna: Benese-Bormidese A

Sabato 13 luglio ore 21 a Bosia: Alta Langa-Neivese

Riposa: Virtus Langhe



Quinta ritorno

Martedì 16 luglio ore 21 a Ricca: Ricca-Virtus Langhe

Martedì 16 luglio ore 21 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-San Biagio

Martedì 16 luglio ore 21 a Bormida: Bormidese A-Subalcuneo

Mercoledì 17 luglio ore 21 a Neive: Neivese-Benese

Riposa: Alta Langa



Sesta ritorno

Sabato 20 luglio ore 21 a Cuneo: Subalcuneo-Neivese

Sabato 20 luglio ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Pro Paschese

Sabato 20 luglio ore 21 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Bormidese A

Sabato 20 luglio ore 21 a Bosia: Alta Langa-Ricca

Riposa: Benese



Settima ritorno

Mercoledì 24 luglio ore 21 a Neive: Neivese-San Biagio

Giovedì 25 luglio ore 21 a Ricca: Ricca-Benese

Giovedì 25 luglio ore 21 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Bormidese A

Sabato 27 luglio ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Alta Langa

Riposa: Subalcuneo



Ottava ritorno

Giovedì 1 agosto ore 21 a Bormida: Bormidese A-Neivese

Giovedì 1 agosto ore 21 a Cuneo: Subalcuneo-Ricca

Venerdì 2 agosto ore 21 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Alta Langa

Venerdì 2 agosto ore 21 a Bene Vagienna: Benese-Virtus Langhe

Riposa: San Biagio



Nona ritorno

Giovedì 8 agosto ore 21 a Ricca: Ricca-San Biagio

Giovedì 8 agosto ore 21 a Bosia: Alta Langa-Benese

Giovedì 8 agosto ore 21 a Neive: Neivese-Pro Paschese

Giovedì 8 agosto ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Subalcuneo

Riposa: Bormidese A

ALTA LANGA: Simone Adriano, Andrea Diana, Maurizio Bogliacino, Andrea Laratore, Massimo Prato, Marcello Bogliacino, Giacomo Viberti.

BENESE: Daniele Cabutto, Alessandro Ressia, Mattia Porro, Paolo Fea, Tommaso Fea, Matteo Taricco.

BORMIDESE A: Davide Sicco, Eugenio Pizzorno, Flavio Delpiano, Paolo Pizzorno, Michele Franco.

NEIVESE: Giovanni Cerruti, Francesco Bellanti, Paul Tagliaferro, Matteo Gonella, Gabriele Gazzano, Fabio Gallina, Andrea Penna, Davide Rolfo.

PRO PASCHESE: Andrea Michelotti, Michele Turco, Alessandro Longo, Lidijan Dauti.

RICCA: Filippo Corino, Francesco Altare, Matteo Altare, Edoardo Vola.

SAN BIAGIO: Nicolò Baracco, Jacopo Fazzone, Lorenzo Falcone, Lorenzo Mellano, Fabio Craciun.

SUBALCUNEO: Cristian Tafani, Gabriele Bianco, Luca Perano, Emanuele Cavallo, Mattia Baracco.

VIRTUS LANGHE: Luca Arnulfo, Matteo Cassighi, Pietro Devalle, Davide Durando.



SERIE C2 GIRONE B

Prima giornata

Mercoledì 1 maggio ore 15 a San Rocco Bernezzo: Speb-Augusto Manzo

Sabato 4 maggio ore 15 a Peveragno: Peveragno-Pieve di Teco

Sabato 4 maggio ore 15 a Monticello: Monticellese-Bormidese B

Sabato 4 maggio ore 15 a Caraglio: Caraglio-Pompeianese



Seconda giornata

Venerdì 10 maggio ore 20.30 a Rocchetta Belbo: Augusto Manzo-Peveragno

Sabato 11 maggio ore 20.30 a Vendone: Pieve di Teco-Monticellese

Domenica 12 maggio ore 16 a Bormida: Bormidese B-Caraglio

Domenica 12 maggio ore 16.30 a Pompeiana: Pompeianese-Speb



Terza giornata

Giovedì 16 maggio ore 20.30 a San Rocco Bernezzo: Speb-Bormidese B

Venerdì 17 maggio ore 20.30 a Monticello: Monticellese-Peveragno

Sabato 18 maggio ore 20.30 a Caraglio: Caraglio-Pieve di Teco

Domenica 19 maggio ore 16.30 a Pompeiana: Pompeianese-Augusto Manzo



Quarta giornata

Venerdì 24 maggio ore 20.30 a Bormida: Bormidese B-Pompeianese

Sabato 25 maggio ore 20.30 a Vendone: Pieve di Teco-Speb

Domenica 26 maggio ore 20.30 a Peveragno: Peveragno-Caraglio

Martedì 28 maggio ore 20.30 a Monticello: Monticellese-Augusto Manzo



Quinta giornata

Giovedì 30 maggio ore 20.30 a San Rocco Bernezzo: Speb-Peveragno

Venerdì 31 maggio ore 20.30 a Rocchetta Belbo: Augusto Manzo-Bormidese B

Sabato 1 giugno ore 20.30 a Caraglio: Caraglio-Monticellese

Domenica 2 giugno ore 16.30 a Pompeiana: Pompeianese-Pieve di Teco



Sesta giornata

Giovedì 6 giugno ore 21 a Caraglio: Caraglio-Augusto Manzo

Sabato 8 giugno ore 21 a Peveragno: Peveragno-Pompeianese

Domenica 9 giugno ore 21 a Vendone: Pieve di Teco-Bormidese B

Lunedì 10 giugno ore 21 a Monticello: Monticellese-Speb



Settima giornata

Giovedì 13 giugno ore 21 a San Rocco Bernezzo: Speb-Caraglio

Giovedì 13 giugno ore 21 a Rocchetta Belbo: Augusto Manzo-Pieve di Teco

Venerdì 14 giugno ore 21 a Bormida: Bormidese B-Peveragno

Domenica 16 giugno ore 16.30 a Pompeiana: Pompeianese-Monticellese



Prima ritorno

Venerdì 21 giugno ore 21 a Bormida: Bormidese B-Monticellese

Venerdì 21 giugno ore 21 a Rocchetta Belbo: Augusto Manzo-Speb

Sabato 22 giugno ore 21 a Vendone: Pieve di Teco-Peveragno

Domenica 23 giugno ore 16.30 a Pompeiana: Pompeianese-Caraglio



Seconda ritorno

Giovedì 27 giugno ore 21 a San Rocco Bernezzo: Speb-Pompeianese

Giovedì 27 giugno ore 21 a Caraglio: Caraglio-Bormidese B

Venerdì 28 giugno ore 21 a Monticello: Monticellese-Pieve di Teco

Sabato 29 giugno ore 21 a Peveragno: Peveragno-Augusto Manzo



Terza ritorno

Giovedì 4 luglio ore 21 a Bormida: Bormidese B-Speb

Venerdì 5 luglio ore 21 a Rocchetta Belbo: Augusto Manzo-Pompeianese

Sabato 6 luglio ore 21 a Peveragno: Peveragno-Monticellese

Sabato 6 luglio ore 21 a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Caraglio



Quarta ritorno

Giovedì 11 luglio ore 21 a San Rocco Bernezzo: Speb-Pieve di Teco

Venerdì 12 luglio ore 21 a Caraglio: Caraglio-Peveragno

Venerdì 12 luglio ore 21 a Rocchetta Belbo: Augusto Manzo-Monticellese

Domenica 14 luglio ore 16.30 a Pompeiana: Pompeianese-Bormidese B



Quinta ritorno

Mercoledì 17 luglio ore 21 a Bormida: Bormidese B-Augusto Manzo

Venerdì 19 luglio ore 21 a Monticello: Monticellese-Caraglio

Sabato 20 luglio ore 21 a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Pompeianese

Domenica 21 luglio ore 21 a Peveragno: Peveragno-Speb



Sesta ritorno

Giovedì 25 luglio ore 21 a Rocchetta Belbo: Augusto Manzo-Caraglio

Venerdì 26 luglio ore 21 a San Rocco Bernezzo: Speb-Monticellese

Domenica 28 luglio ore 16.30 a Pompeiana: Pompeianese-Peveragno

Lunedì 29 luglio ore 21 a Bormida: Bormidese B-Pieve di Teco



Settima ritorno

Venerdì 2 agosto ore 21 a Caraglio: Caraglio-Speb

Venerdì 2 agosto ore 21 a Monticello: Monticellese-Pompeianese

Venerdì 2 agosto ore 21 a Peveragno: Peveragno-Bormidese B

Venerdì 2 agosto ore 21 a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Augusto Manzo

AUGUSTO MANZO: Edoardo Capello, Filippo Bertolotto, Simone Rosso, Davide Marengo, Simone Alcalino, Federico Capello.

BORMIDESE B: Luca Bruna, Christian Giribaldi, Matteo Delsignore, Andrea Viglietti, Davide Oliveri.

CARAGLIO: Marco Aimar, Daniel Sigismondi, Lorenzo Ghio, Alessandro Grosso.

MONTICELLESE: Nicolò Carni, Marco Adrignola, Mattia Vacchetto, Alberto Molino, Pietro Rivella, Daniele Carlidi, Paolo Rosso.

PEVERAGNO: Matteo Viada, Peter Mondone, Alex Bessone, Samuele Rittano, Nicola Castellino, Marco Giordanengo.

PIEVE DI TECO: Riccardo Ansaldo, Leonardo Divizia, Manuel Basso, Dennis Rubini, Andrea Maffone, Davide Basso, Michele Maffone.

POMPEIANESE: Gabriele Riva, Riccardo Costamagna, Stefano Conti, Jacopo Martini, Stefano Della Volpe, Francesco Sertorio, Stefano Asdente.

SPEB: Lorenzo Fornasero, Anthony Ferrua, Alessandro Dutto, Elia Giraudo, Andrea Gastaldi, Annalisa Dutto.

Norme per tutti i campionati

Calendario Serie C2 Girone A

Calendario Serie C2 Girone B

Regolamento Serie C2