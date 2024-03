UCI World Cup di Enduro e E-Enduro, la Finale Outdoor Region riparte in grande stile

Enduro in Finale Outdoor Region | PH Nicola Damonte

La WHOOP UCI Mountain Bike World Series rappresenta il vertice delle competizioni di mountain bike e comprende ogni format dello sport nelle sue categorie Gravity ed Endurance.

Il prossimo 10-12 maggio la Finale Outdoor Region si appresta ad ospitare per il 17esimo anno consecutivo un weekend di gare gravity di alto livello che comprende: la tappa di apertura delle due Coppe del Mondo UCI Enduro ed UCI E-Enduro e contestualmente le gare Open in entrambe le discipline valide come Qualifier Events.

Rispetto al 2023 il format evento prevede alcuni importanti cambiamenti. Le due discipline Enduro e E-Enduro tornano su due giorni separati. Sabato 11 maggio sarà la volta degli atleti Enduro, mentre domenica 12 maggio scenderanno in pista gli atleti della E-Enduro e questo vale sia per i professionisti che per gli amatori.

Se da un lato le gare professionistiche Enduro e E-Enduro World Cup sono uno spettacolo imperdibile a cui assistere da bordo tracciato e nel villaggio evento tra i truck dei team ufficiali, le rispettive gare Open rappresentano l’opportunità per tutti gli amatori di confrontarsi con il mondo professionistico e per i più veloci di ambire ad un posto nella Coppa del Mondo UCI.

In che modo può accadere questo?

Tutti gli atleti amatori, in possesso di regolare licenza UCI e di un account alla UCI MTB World Series, possono guadagnare la possibilità di accedere alla Coppa del Mondo UCI Mountain Bike Enduro (*enduro ed e-enduro) soddisfacendo una delle seguenti condizioni:

- Accumulare i punti minimi richiesti nel Ranking Globale durante la stagione corrente 2024 partecipando agli Eventi Qualifier. Questo permette di accedere automaticamente alla Lista Riservata e ottenere così priorità di accesso alle iscrizioni alle gare UCI World Cup 2025 (Tabella riportata nel Chapter1 del Rulebook)

- Ottenere piazzamenti da podio negli Eventi Qualifier della stagione corrente 2024. Questo permette di accedere direttamente ad una o più gare rimanenti in calendario 2024 (Tabella riportata nel Chapter1 del Rulebook)

La WHOOP UCI Mountain Bike World Series introduce quindi un calendario di Qualifier Events (25 tappe in 21 diversi paesi), dove è possibile accumulare punti di Ranking Globale, e che comprende una lista di località ospitanti la UCI World Cup così come i Campionati Nazionali di disciplina Enduro.

Ecco i due Eventi Qualifier italiani:

10 - 12 Maggio 2024 | Enduro di Finale | Finale Outdoor Region, ITA

05 - 06 Ottobre 2024 | Campionati Nazionali Italiani | Campo nell'Elba - Isola d'Elba, ITA

Le iscrizioni per il round di maggio della Finale Outdoor Region apriranno a fine marzo per un totale di circa 150 posti, mentre ulteriori informazioni sul Calendario Qualifier Events, sui punteggi e criteri di assegnazione dei Global Ranking Points sono disponibili e consultabili nel Rulebook UCI World Series.