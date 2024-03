Calcio, Ceriale. Brignoli dopo il pari con il Pontelungo: "Bene prestazione e il punto, ma nel derby potevamo avere più coraggio"

La Prima Squadra prima passa in vantaggio con Piu poi arriva la rete del pareggio di Guardone: finisce 1-1 il posticipo di Promozione contro il Pontelungo all’Annibale Riva.

Davide Brignoli commenta: “Un classico derby molto combattuto tra due squadre con obiettivi diversi, preparato bene in settimana e giocato con molta intensità. Il punto ci soddisfa ed anche la prestazione, ma sotto il profilo del coraggio si poteva fare qualcosina in più. Avremmo dovuto forse giocare con più tranquillità in certi momenti della partita“.

Il mister racconta le ultime settimane di lavoro al Merlo: “Stiamo vivendo tranquillamente, cerchiamo sempre di porci degli obiettivi partita dopo partita. La squadra quando è concentrata si esprime al meglio ma l’inesperienza di tanti ragazzi, che si sono trovati a giocare con continuità, mentre negli anni passati non partivano titolari nelle rispettive squadre, ci ha fatto pagare pegno in qualche situazione. Con l’esperienza maturata quest’anno, questo gruppo è destinato a togliersi delle soddisfazioni in futuro“.

“Ora stacchiamo un po’ per la pausa, poi penseremo alla Carcarese contro la quale all’andata non siamo neanche scesi in campo. Cercheremo di recuperare un po’ di infortunati e la prepareremo al meglio, provando a finire al meglio questo campionato fino a qui buono”, conclude Brignoli.