Calcio, Spotornese - Vadese, la webcronaca dal Ruffinengo

SPOTORNESE - VADESE 0-0

61' ammonito il capitano della Vadese, Mandaliti

60' Ferrotti colpisce di testa, parata facile per Mitu

59' ammonito Garbini

57' Spotornese vicina al vantaggio! Ferrotti calcia da fuori area, la sua conclusione esce di pochissimo

54' ammonito Ottonello, trattenuta vistosa ai danni di Vallone

52' Piu si accentra e calcia fuori equilibrio a lato

Secondo Tempo

Termina il primo tempo 0-0

46' ammonito Vallone per proteste

45' numero pazzesco di Briano, sombrero e palla visionaria per Colombino, fermato in fuorigioco

43' Angolo ben calciato da Orcinno, Suetta colpisce male e manda altissimo

42' Orcino intercetta e manda in profondità Colombino, il quale salta un uomo ma poi viene chiuso in angolo

37' fermato in fuorigioco Salis solo davanti alla porta

31' da calcio di punizione, Giannone scodella per Piu, quest'ultimo non trova l'impatto con la sfera

24' conclusione da parte di Vallone respinta dalla difesa biancoazzurra

17' Lo schema tentato dagli azzurrogranata dalla bandierina non va a buon fine

16' Piu lanciato in profondità, spizzata per l'inserimento di Mandaliti, pallone che termina in angolo

12' si fa vedere anche la Vadese, Piu mette giù un buon pallone e trova Vallone al limite dell'area, fermato in rimessa laterale dalla difesa

10' Briano con il tacco serve in area Zhuzhi, filtrante non intercettato da Ferrotti

6' prima iniziativa da parte di Colombino, dopo aver saltato qualche avversario, serve Ferrotti, il suo cross è lungo

1' si parte!

PRIMO TEMPO

SPOTORNESE: Filippi, Zhuzhi, Barranca, Ottonello L., Cosentino, Suetta, Colombino, Orcino, Ferrotti, Briano, Fabbretti

A disposizione: Ottonello A., Peuto, Basso, Traverso, Chessa, Penna, Cossu, Beltramea, Magnani

All. Dorigo

VADESE: Mitu, Pulina, D'Anna, Xhuri, Garbini, Mandaliti, Vallone, Signori, Salis, Giannone, Piu

A disposizione: Ceraolo, Berardinucci, Marchelli, Sarpa, Fiori, Diarra, Tona, Martino

All. Monte

Arbitro: Pollero (Savona)