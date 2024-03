Mezza Maratona di Genova: misurato e certificato il percorso

Il percorso della Mezza di Genova, in programma domenica 14 aprile, è stato misurato e certificato come accade ogni cinque anni.

Dopo un primo briefing durato circa un’ora, sono partite le vere e proprie operazioni di misurazione.

Presenti sul posto Mauro Semonella -Presidente della Podistica Peralto-, Davide Ferro -responsabile del percorso- e Fabio De Gennaro -responsabile della Family Run. Con loro tre “Giudici misuratori” e un “Giudice responsabile” che ha sottoscritto la lunghezza del tracciato.

Durante le operazioni di misurazione, ogni 5 km è stato effettuato un briefing per valutare la corrispondenza dei dati rilevati dai tre Giudici misuratori oltre alla sicurezza del tracciato.

Di supporto era presente la Polizia Locale, guidata dal capo reparto Marco Carbone, in forze con tre auto e sei motociclisti per permettere la chiusura dei tratti interessati ai rilevamenti in tutta sicurezza.

Le operazioni si sono concluse con la certificazione del percorso della Mezza Maratona di Genova, che è esattamente 21km e 96mt.

“Sarà un’edizione straordinaria – spiegano gli organizzatori della MdG - Ci vediamo tutti il 14 aprile per il 20º anno di questa grande e importante manifestazione, inserita tra gli eventi nel palinsesto di Genova 2024 capitale europea dello sport. Le iscrizioni sono ancora aperte.