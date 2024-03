Calcio, Albissole. Sette minuti alla Promozione. Alle 20:30 l'incoronazione ceramista

Fortunatamente il combinato disposto che sua maestà il caso è andato a creare, ha permesso di pulire la marcia di avvicinamento alla "partita" di questa sera dalle abituali frasi di circostanza.

Tra poche ore l'Albissole sarà in Promozione con merito, dopo il dominio posto sul girone B di Prima Categoria.

Ai ceramisti basterà aspettare sette minuti dalla ripresa del gioco, il tempo necessario per concludere il maxi recupero contro l'Old Boys Rensen, per poter alzare le braccia al cielo e raccogliere quel risultato atteso per un'intera stagione, a patto ovviamente di mantere la situazione di vantaggio (2-0) maturata nelle scorse settimane.

A dirigere l'incontro probabilmente più breve della sua carriera sarà il signor Vitale di Savona: a lui il compito di dare il via al match alle 20:30, sette giri di orologio e potrà scattare la festa.

La classifica: